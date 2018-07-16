أسعارالنفط تهبط 4% لأقل سعر في 3 أشهر مع انحسار مخاوف تعطل إمدادات

(رويترز) هوت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة يوم الاثنين ليسجل برنت أدنى مستوياته في ثلاثة اشهر مع إعادة فتح موانئ ليبية وتطلع المتعاملين إلى زيادات المعروض المحتملة من روسيا ومنتجين آخرين.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.49 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 71.84 دولار للبرميل بانخف

(رويترز)

هوت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة يوم الاثنين ليسجل برنت أدنى مستوياته في ثلاثة اشهر مع إعادة فتح موانئ ليبية وتطلع المتعاملين إلى زيادات المعروض المحتملة من روسيا ومنتجين آخرين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.49 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 71.84 دولار للبرميل بانخفاض 4.63 بالمئة في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.95 دولار ليغلق عند 68.06 دولار بتراجع 4.15 بالمئة.

ونزل برنت خلال الجلسة إلى 71.52 دولار وهو أقل سعر له منذ منتصف ابريل نيسان.

وأبطل تراجع الأسعار أثر مكاسب أواخر الأسبوع الماضي الناتجة عن تعطيلات المعروض في ليبيا ونزاع عمالي في النرويج وقلاقل في العراق.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال للصحفيين يوم الجمعة إن روسيا ومنتجي نفط آخرين قد يزيدون الإنتاج مليون برميل يوميا أو أكثر إذا شهدت السوق نقصا في المعروض.

تأثرت العقود أيضا بتقارير أن الولايات المتحدة قد تسحب من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية وهو ما سيزيد المعروض في السوق.

عامل سلبي آخر للأسعار يوم الاثنين تمثل في بواعث القلق إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام. نما اقتصاد البلاد بوتيرة أبطأ مع تأثر النشاط سلبا بجهود الصين لاحتواء الدين بينما ضعف نمو إنتاج المصانع في يونيو حزيران إلى أقل مستوياته في عامين الأمر الذي يبعث على القلق إزاء الاستثمار والمصدرين وسط احتدام الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاجو ”تراجع الناتج الإجمالي قليلا عن الحد المقبول نفسيا كان علامة تحذير بأن الصين على ما يرام حاليا لكنها ليست بالقوة المتوقعة.“