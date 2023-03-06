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أسعارالاسمنت اليوم الأثنين 6 -3-2023 .. استقرار الأسعار بالسوق المحلية

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يتراوح سعر الطن مابين1800 إلى 1920جنيها  أرض مصنع

أسعارالاسمنت اليوم الأثنين 6 -3-2023 .. استقرار الأسعار بالسوق المحلية
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

12:02 م, الأثنين, 6 مارس 23

  استقرت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين ، ويتراوح سعر الطن مابين1800 إلى 1920جنيها  أرض مصنع  ، وفقا لأحمد شرين كريم رئيس  شعبة مصنعى الأسمنت  بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ..

وارتفع سعر الأسمنت للطن الواحد ما بين 300 إلى 400 جنيه خلال نهاية ديسمير  العام الماضى ، ثم عاد ليرتفع 100 جنيه للطن خلال منتصف شهر يناير قبل الماضى  مع الاحتفاظ بمعدل الاسعار فى  شهر فبراير السابق ومارس الجاري  . .

 وارجع كريم استمرار معدل الاسعار  بسبب الركود فى الطلب على المعروض بسبب توقف بناء عدد من المشروعات القومية ، مضيفا  أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية  انعكس على أسعار الشركات المنتجة التى لجأت إلى التسعير يتماشي مع تلك التغييرات  مؤكدا أن السعر المتدوال حاليا عادل بالنسبة للتكلفة .

 وتوقع استمرار معدلات أسعار طن الاسمنت  الى مابعد عيد الفطر المبارك شريطة الا يحدث تعويم جديد .

 وتستعرض “المال” أسعار طن الأسمنت أهم الشركات المتعارف عليها في السوق المحلية أرض المصنع :

الشركة العربية للاسمنت 1870 جنيها للطن الواحد

 واسمنت التعمير بلغ 1840 جنيها للطن الواحد

 واسمنت المنيا بلغ سعر الطن الواحد 1855 جنيها

واسمنت وادى النيل 1820 جنيها للطن

ولافارج للاسمنت بلغ سعر طن 1860 جنيها

 واسمنت سيناء بلغ سعر الطن 1840

اسمنت حلوان 1870 جنيها للطن

السويدى 1920 جنيها للطن الواحد

 الشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف 1800 جنيها للطن

نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

12:02 م, الأثنين, 6 مارس 23