«أسطول للسمسرة» بصدد افتتاح فرع الإسكندرية وتخطط للتوسع بالصعيد والمنصورة في 2023

كشفت عصمت ياسين، مدير تداولات الأفراد في أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات إن الشركة بصدد افتتاح فرعها الجديد بالإسكندرية، وتخطط لافتتاح فرعين جديدين العام المقبل أحدهما بالصعيد، والآخر في المنصورة.

وأشارت ياسين إلى أن هذه الخطة تأتي بدعم المكاسب المحققة بالسوق من اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وهو ما انعكس على ترتيب أسطول بين شركات السمسرة مؤخرا.

واستقرت أسطول ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب شركات السمسرة في أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، حيث نجحت أسطول في تحقيق حصة سوقية 2.4% بقيمة تداول 1.369 مليار جنيه، بعدد 73 ألف عملية منفذة على 918.6 مليون ورقة مالية.

وأرجعت عصمت هذا التقدم إلى تعاملات الأفراد، والتداولات الاليكتروني، حيث جاءت أسطول بالمركز السابع في تعاملات الأفراد في أكتوبر بحصة سوقية 3.8%، وقيم تعاملات 1.35 مليار جنيه، وفي نفس المركز على صعيد التعاملات الإليكترونية بحصة سوقية 4.1%، وقيم تداولات 1.43 مليار جنيه.

وقالت ياسين إن أسطول قامت بتنفيذ تحديثات لتطبيقها الإليكتروني لتواكب تطورات السوق، ولجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد في إطار خطة الشركة التوسعية لجذب مزيد من العملاء في هذه الفئة.

وخلال فترة العشر شهور الأولى من العام الجاري جاءت “أسطول” في المركز السادس عشر بحصة سوقية 1.4% وقيمة تداول 8 مليارات جنيه .