أسطول للأوراق المالية تتقدم 36 مركزا بسوق الصفقات في يناير

منى عبدالباري حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية تقدما 36 مركزا بتعاملات سوق الصفقات في يناير الماضي، لتنتقل إلى المركز الثالث، مقارنة بالمرتبة 39 في ديسمبر. وأرجع علي الغنام، رئيس مجلس إدارة أسطول هذا التقدم إلى صفقة نفذتها الشركة الشهر…



منى عبدالباري

حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية تقدما 36 مركزا بتعاملات سوق الصفقات في يناير الماضي، لتنتقل إلى المركز الثالث، مقارنة بالمرتبة 39 في ديسمبر.

وأرجع علي الغنام، رئيس مجلس إدارة أسطول هذا التقدم إلى صفقة نفذتها الشركة الشهر الماضي بقيمة 220 مليون جنيه، مفضلا الاحتفاظ بكل تفاصيلها.

كما رجح استمرار تحقيق الشركة تقدما الشهر الحالي بدعم من عمليات جديدة بسوق خارج المقصورة يتم الاتفاق على ملامحها النهائية حاليا، فيما فضل الاحتفاظ بالتفاصيل في هذا الصدد.

وتقدمت أسطول مركزين على صعيد التعاملات الإجمالية لشركات السمسمرة في يناير لتتحرك إلى المرتبة الـ 16 شركة بحجم تداولات 704 ملايين جنيه، وحصة سوقية 1.4%، مقارنة بالمركز الـ18 في ديسمبر الماضي بحصة سوقية 1%، وأحجام تداولات 570 مليون جنيه.

ويعد هذا تقدما لأسطول، التي احتلت المرتبة الـ 25 العام الماضي، بحصة سوقية 0.7%، وقيم تداولات 4.419 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات سابقة من “غنام” لـ”المال” تعتزم أسطول العام الحالي التوسع فى أنشطتها، مستفيدة من التعافى الاقتصادى الذى بدأت بوادره تطفو العام الحالي، وظهر فى زيادة معدلات النمو، والاحتياطى الأجنبي، وتحسن تداولات البورصة.

وتخطط الشركة لمضاعفة رأسمالها العام المقبل، عبر دخول شركاء عرب، مؤسسات وأفرادًا، وذلك عقب حصولها على جميع رخص بنوك الاستثمار.