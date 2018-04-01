أسطول لتداول الأوراق المالية تقفز 16 مركزًا في الربع الأول

منى عبدالباريحققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية تقدما بواقع 16 مركزا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصعد إلى المركز الـ 17، مقارنة بالـ 33 سابقا.وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت أسطول حصة سوقية 1%، بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6% حص

منى عبدالباري

حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية تقدما بواقع 16 مركزا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصعد إلى المركز الـ 17، مقارنة بالـ 33 سابقا.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت أسطول حصة سوقية 1%، بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6% حصة سوقية، وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبنهاية مارس الماضي تقدمت أسطول مركزا واحدا مقارنة بشهر فبراير لتصعد إلى المرتبة 21، بحصة سوقية 1%، وقيم تداولات 831 مليون جنيه، مقارنة بـ بالمركز الـ 22 الشهر الماضي،بحصة سوقية 0.7%، بقيم تداولات 394 مليون جنيه.

وتعتزم أسطول التوسع في أنشطتها العام الحالي، مستفيدة من التعافى الاقتصادى الذى بدأت بوادره تطفو، وظهر فى زيادة معدلات النمو، والاحتياطى الأجنبي، وتحسن تداولات البورصة.

وكان علي الغنام رئيس مجلس إدارة الشركة قال في تصريحات سابقة لـ “المال” إن ذراع السمسرة لديه تخطط لإضافة فروع جديدة، بجانب الحصول على رخصة للعمل بسوق البحرين.