بورصة وشركات

«أسطول لتداول الأوراق المالية» تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين الأفراد لديها خلال 2021

الشركة تستهدف زيادة تعاملات الشراء الهامشي لديها
أسماء السيد 8:37 م, الأثنين, 12 أبريل 21 8:37 م, الأثنين, 12 أبريل 21

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قال محمد لطفي، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين الأفراد لديها خلال العام الحالي؛ للاستفادة  من نشاطهم الواضح في الفترات الحالية.

وأوضح أن نسبة تعاملات الأفراد من إجمالي تعاملات الشركة مثل 70- 80% من السوق المحلية والخليج، في ظل هدوء تعاملات المؤسسات حاليًّا.

ولفت لطفي إلى أن الشركة تستهدف زيادة تعاملات الشراء الهامشي لديها، بالتفاوض مع بنك جديد للتمويل بفكر “العقد الثلاثي”، موضحًا أن الشركة تتعامل حاليًّا مع بنكين.

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وكشف العضو المنتدب بـ”أسطول” أن الشركة تخطط أيضًا للتوسع جغرافيًّا بافتتاح فرعين جديدين لها، بخلاف الفروع الحالية، إلى جانب السعي للتقدم بترتيب الشركة للصعود ضمن الـ15 شركة الأوائل.

وأحدثت الصفقات تغييرًا ملموسًا فى صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية، إذ منحت المقدمة لشركة «فاروس» مدعومة بصفقتي «دمياط للغاز» و«الإسكندرية للأسمدة»، بينما حلّت «بلتون» فى الوصافة، ومن خلفها «هيرمس» فى المركز الثالث.

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ولم تشهد قائمة الـ10 الأوائل تغييرات كبيرة، إذ ظل أعضاؤها كما هم دون تغيير يُذكر سوى دخول شركة سجيما للمركز الـ10، وخروج شركة نعيم وتراجعها للمركز الثانى عشر.

وتسعى شركات السمسرة لإحداث خطط توسعية وتطويرية، منها ما يستهدف جذب شريحة جديدة من الأفراد، بالإضافة إلى استعداد بعضها لتعديل نظام التداول بها بشكل كامل.

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بقلم أسماء السيد

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