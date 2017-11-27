أسطول تضاعف رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

❏ الكيان يقترب من الحصول على رخصة تداول بالسوق البحرينية ❏ استهداف رفع حجم الأصول المدارة إلى مليار جنيهمنى عبدالبارىتعتزم شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية مضاعفة رأسمالها العام المقبل، عبر دخول شركاء عرب، مؤسسات وأفرادًا، وذلك عقب حصولها على جميع رخص بنوك الاستثمار، بحسب على الغنام، رئيس

❏ الكيان يقترب من الحصول على رخصة تداول بالسوق البحرينية

❏ استهداف رفع حجم الأصول المدارة إلى مليار جنيه

منى عبدالبارى

تعتزم شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية مضاعفة رأسمالها العام المقبل، عبر دخول شركاء عرب، مؤسسات وأفرادًا، وذلك عقب حصولها على جميع رخص بنوك الاستثمار، بحسب على الغنام، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حواره مع «المال».

وكشف غنام عن خطة الشركة العام المقبل، واتجاهها للتوسع فى أنشطتها، مستفيدة من التعافى الاقتصادى الذى بدأت بوادره تطفو العام الحالي، وظهر فى زيادة معدلات النمو، والاحتياطى الأجنبي، وتحسن تداولات البورصة.

ولفت، فى حواره، إلى أن ذراع السمسرة لديه تخطط لإضافة فروع جديدة، بجانب الحصول على رخصة للعمل بإحدى الأسواق العربية، كما تستهدف رفع حجم الأصول المدارة لدى ذراعها لإدارة الأصول، وتقوم حاليا من خلال تابعتها أسطول للاستشارات المالية بتدبير تمويلات محلية وأجنبية لشركتين، إحداهما بقطاع الغذاء، والأخرى بالتعليم.

وقال الغنام إن شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية والتى أنشئت العام الحالى برأسمال 50 مليون جنيه، تعد بمثابة بنك استثمار ناشئ مع حصولها على جميع الرخص اللازمة لممارسة هذا النشاط، وتندرج تحت لوائها عدة أذرعًا تشمل السمسرة، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، وإدارة الطروحات والاكتتابات، وأخيرًا الحفظ المركزى الذى حصلت على رخصته خلال نوفمبر 2017.

وأضاف أن شركة أسطول القابضة ستقوم العام المقبل بزيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، مقارنة بـ50 مليونًا حاليًا، وذلك من خلال انضمام مستثمرين أفراد عرب ذوى ملاءة مالية مرتفعة، ومؤسسات إماراتية لشراء حصة من الشركة تتراوح بين 20 و%25.

وعلى صعيد نشاط السمسرة قال الغنام إن ذراع الشركة للسمسرة والبالغ رأسمالها حاليا 35 مليون جنيه تخطط للاستفادة من الانتعاشة المتوقعة لسوق المال العام المقبل، مع الطروحات التى أعلنت الحكومة عن اعتزام تنفيذها، وذلك من خلال جذب مزيد من المستثمرين العرب، أفرادًا ومؤسسات، وإضافة 3 فروع جديدة بمحافظات الإسكندرية، والمنصورة، وسوهاج.

وقفزت «أسطول» للمركز الثامن عشر بين شركات السمسرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالمركز 34 فى الفترة المماثلة من العام الماضي، وانعكس ذلك على حصتها السوقية التى ارتفعت إلى %1.1 مقارنة بـ%0.5، وحجم التعاملات الذى شهد زيادة إلى 708 ملايين جنيه، مقارنة بـ411 مليونًا.

ولفت الغنام إلى استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو %80 من شريحة عملاء السمسرة لدى “أسطول”، وسط مستهدف لجذب المزيد لرفع حجم محافظ الأوراق المالية التى تديرها بنحو 500 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، واستهداف الشركة المراكز العشرة الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال إن شركته فى المراحل النهائية للحصول على رخصة تتيح لها ممارسة خدمات السمسرة بالسوق البحرينية، بجانب خطة الشركة للتوسع بالسوقين السعودية، والكويتية.

وعلى صعيد ذراع الشركة لإدارة الأصول والبالغ حجم أصولها المدارة حاليا 800 مليون، قال الغنام إنه يتوقع أن يرتفع إلى مليار جنيه فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وذلك من خلال حصول الشركة على حق إدارة محفظتين بقيمة 200 مليون جنيه لجهتين حكوميتين إحداهما بنك.

وكشف الغنام عن قيام “أسطول” حاليًّا بتدبير تمويلات لشركتين الأولى بقطاع الغذاء بقيمة 30 مليون دولار، والثانية بقطاع التعليم بقيمة 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن ذلك سيتم من خلال جذب شركاء جدد، أو عملية استحواذ، كما أشار إلى أن خيار الطرح فى البورصة لتوفير التمويلات قد يكون موجودًا.

كما أشار إلى قيام “أسطول” حاليا بدراسة 3 طروحات بالبورصة، بقطاعات الغذاء، والتعليم، والصحة، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على موعد الطرح.

و”أسطول” بدأت عام 2015 فى السوق المصرية، من خلال نشاط السمسرة فقط، ومن ثم قامت فى وقت سابق من العام الحالى بتأسيس الشركة القابضة، والتى ضمت إليها شركة السمسمرة، وأسست تحت لوائها أسطولا لإدارة الأصول، والاستشارات المالية.

ويتوزع هيكل ملكية أسطول القابضة البالغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه حاليًا، بنسب متساوية بين على الغنام رئيسمجلس الإدارة، ورجل الأعمال حسن راتب، وابنته، ومحمد فاروق عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات موبيكا للأثاث، والمستثمر بمجال السياحة دكتور أحمد شمس، ومستثمر آخر.