أسطول تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 2 مليار جنيه

متى عبد الباري: تنتهج شركة أسطول للاستثمارات المالية، خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، لمختلف أذرعها التابعة سواء بإدارة الأصول، أو الاستشارات المالية، مروراً بالسمسرة، فى ظل تزايد الاهتمام الاستثمارى بالسوق المحلية. تعتبر أسطول إحدى الشركات القابضة العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتملك أذرع تابعة

متى عبد الباري:

تنتهج شركة أسطول للاستثمارات المالية، خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، لمختلف أذرعها التابعة سواء بإدارة الأصول، أو الاستشارات المالية، مروراً بالسمسرة، فى ظل تزايد الاهتمام الاستثمارى بالسوق المحلية.



تعتبر أسطول إحدى الشركات القابضة العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتملك أذرع تابعة بقطاعات إدارة الأصول، والسمسرة، والاستشارات المالية، والحفظ المركزى، والاستثمار المباشر، والتقت “المال” مع على الغنام، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ومروان الخضرى العضو المنتدب، للحديث عن الخطة المستقبلية لزيادة حجم الأعمال والحصة السوقية فى مختلف القطاعات.



لخص الغنام والخضرى خطط الشركة فى زيادة حجم الأصول المدارة إلى 2 مليار جنيه، وإغلاق 3 صفقات استحواذ على شركات تعمل فى السوق المحلية، بجانب بدء التسويق لصندوق “كابيستون” العقارى، الذى تتولى أسطول الترويج له.



قال على الغنام، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تركز حالياً لزيادة حجم الأصول المدارة بقيمة 800 مليون جنيه، لتصل إلى 2 مليار جنيه، بدلاً من 1.2 مليار جنيه قيمة حالية.

أوضح أن الشركة تتقدم للمنافسة على اقتناص إدارة مجموعة من المحافظ الحكومية المنتظرة، بهدف زيادة حجم الأصول المدارة.

قال مروان الخضرى، العضو المنتدب للشركة، إن ذراع الاستشارات المالية بالشركة يعمل على تنفيذ أكثر من صفقة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الشركة تنتهج حالياً سياسة تتركز فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، لدى المستثمرين المهتمين بجانب استحواذ أسطول على نسبة من الشركات محل الترويج.

تابع أنه خلال النصف الثانى من العام الحالى، نتوقع إغلاق صفقة بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، تمثل استحواذ من مستثمرين عرب على مصنع أدوية، بنحو 500 مليون جنيه، وصفقة ثانية للشراكة لإنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية تقارب المليار جنيه.

أشار الخضرى إلى أن صفقة استحواذ فى القطاع الغذائى تتفاوض «أسطول» بشأنها حاليا، فيما فضل الاحتفاظ بالتفاصيل لحين الوصول إلى اتفاق، لكنه قال إن أسطول تسعى للحصول على حصص من الصفقات الثلاث بنسب بين 5 إلى %10، ولم يستقر على الحصص النهائية بعد.



على صعيد الملاءة المالية للشركة القابضة، قال على الغنام رئيس مجلس إدارة الشركة إن أسطول تستهدف زيادة رأسمالها ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقارنة 50 مليون جنيه حاليا.

تابع: “نحن حاليا فى المراحل النهائية من مفاوضات مع مستثمرين عرب ذات ملاءة مالية مرتفعة، للاستحواذ على حصة بالشركة تتراوح بين 20 و%25، ويتبع زيادة رأسمال القابضة، زيادة رأسمال ذراع السمسرة، لتصل إلى 50 مليون جنيه، مقارنة 35 مليون حاليا”.

يتوزع هيكل ملكية أسطول القابضة بين الغنام رئيس مجلس الإدارة، و9 مستثمرين آخرين.



صرح الغنام أن “أسطول” ستبدأ خلال الشهرين المقبلين فى الترويج لصندوق شركة Holding Capstone العقارى برأسمال مستهدف مليار جنيه بأسواق مصر والخليج.

كانت المال انفردت فى ديسمبر 2017 بنشر خبر تعاقد Capstone مع “أسطول القابضة”، تقوم الأخيرة بموجبه بمهمة الترويج لصندوق عقارى تطلقه Capstone برأسمال 100 مليون جنيه، يستثمر فى المبانى التجارية والإدارية، بشكل أساسى، ويستهدف المؤسسات المحلية والأجنبية، والأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة فقط.



وعن اختراق أسواق أخرى قال الغنام: “نركز حاليا على السوق المصرية فى ظل الطفرة المتوقعة والتى ستصاحب الطروحات الحكومية المرتقبة، كما سنتجه نحو السوق الإماراتية الذى يتوقع أن تشهد حركة قوية العام المقبل”.

تضع الحكومة المصرية برنامجا لطرح حصص بالبورصة تصل إلى %30 إلى 23 شركة من شركاتها فى قطاعات مختلفة خلال العامين ونصف العام المقبلين، يعول عليه لتحقيق نهضة وحركة قوية بالسوق، ويهدف لتحقيق إيرادات قيمتها 10 مليارات دولار. على صعيد ذراع الشركة للسمسرة، قال الغنام إنه بجانب الزيادة المتوقعة لرأس المال هناك اتجاها نحو التوسع من خلال إضافة 3 أفرع جديدة العام الحالى بالإسكندرية، والمنصورة، والصعيد، يجرى حاليا بناء هيكلها الإدارى والوظيفى.



احتلت أسطول لتداول الأوراق المالية المركز 19 بين شركات السمسرة شهر مايو الماضى بحصة سوقية %1، وقيم تداولات 517 مليون جنيه، فيما لفت الغنام إلى أن شركته تستهدف دخول المراكز 15 الأولى الربع المقبل بدعم خطتها التوسعية.



ورأى الغنام أن سوق المال المصرية تشهد طفرة تبدأ العام الحالى بدعم الطروحات الحكومية المرتقبة، وهناك قطاعات عدة بالسوق يتوقع أن تصعد الفترات المقبلة بدعم النتائج المالية الجيدة لشركاتها كقطاع الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والقطاع العقارى وبشكل خاص مدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان، وشركة المصرية للاتصالات.



قال الغنام إن هذه الأمور تؤكدها مشتريات الأجانب المتواصلة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2017، وسجل إجمالى مشترياتهم 12 مليار جنيه منذ مطلع العام الحالى.