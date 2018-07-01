أسطول تتقدم 12 مركزا في ترتيب شركات السمسرة النصف الأول من العام

شعاع تخترق الـ20 الكبار في العام الأول لعودتها للسوق المصرية منى عبدالباري: أحرزت 3 شركات سمسرة تقدما لافتا خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (يناير – يونيو) هي أسطول وكايرو كابيتال وشعاع لتداول الأوراق المالية وفقا لبيانات صادرة…

شعاع تخترق الـ20 الكبار في العام الأول لعودتها للسوق المصرية

منى عبدالباري:

أحرزت 3 شركات سمسرة تقدما لافتا خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (يناير – يونيو) هي أسطول وكايرو كابيتال وشعاع لتداول الأوراق المالية وفقا لبيانات صادرة عن البورصة المصرية.

وتقدمت أسطول 12 مركز خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما تقدمت كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية 10 مراكز خلال الفترة المذكورة، فيما اخترقت شعاع المراكز الـ 20 الأولى في العام الأول لعودتها للسوق المصرية.

وجاءت أسطول لتداول الأوراق المالية في المرتبة الـ 19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بحصة سوقية 1% بحجم تداولات 3 مليارات جنيه، مقارنة بالمركز الـ 31 بالفترة المناظرة من العام المنقضي بحصة سوقية 0.5% وقيم تداولات 1.8 مليار جنيه.

وعلى الصعيد الشهري جاءت أسطول بالمركز الـ 16 بحصة سوقية 1.3% وقيم تداولات 486 مليون جنيه في يونيو 2018.

وجاءت “كايرو كابيتال” بالمرتبة الـ 20 بحصة سوقية 0.9% وقيم تداولات 3.1 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالمرتبة الـ 30 في الفترة المماثلة من العام المنقضي بحصة سوقية 0.5% وقيم تداولات 1.8 مليار جنيه.

وعلى الصعيد الشهري جاءت “كايرو كابيتال” بالمرتبة الـ 18 بحصة سوقية 1.2%، وقيم تداولات 438 مليون جنيه، وفي عامها الأول لمعاودة نشاطها بالسوق المصرية جاءت شعاع بالمرتبة الـ 18 على الصعيد النصف سنوي، بحصة سوقية 1.4%، وقم تداولات 4.8 مليار جنيه.

بينما على الصعيد الشهري جاءت شعاع بالمركز الـ 14 بحصة سوقية 1.3%، وقيم تداولات 498 مليون جنيه.