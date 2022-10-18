«أسطول» تتعاون مع صندوق العاملين بـ «مصر للطيران» فى أنشطة استثمارية مختلفة

كشفت مصادر مطلعة ان مجموعة أسطول القابضة للاستثمارات المالية وقعت اتفاق تعاون مع صندوق التأمين الخاص بالعاملين فى شركة مصر للطيران، بمقتضاه سيتم الشراكة فى انشطة استثمارية مختلفة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن أولى ثمار اتفاق التعاون بين الطرفين، قيام شركة أسطول بإدارة محفظة مالية – لم يُفصح عن قيمتها- خاصة بالصندوق، وذلك بدءًا من شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت المصادر، ان «أسطول القابضة» سنعمل على بلورة عدد من المقترحات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لإستغلال أصول الصندوق بالشكل الأفضل، وتحقيق العوائد المرجوة.

ممثلى شركة أسطول القابضة مع صندوق العاملين بمصر للطيران

حجم الأصول المدارة تخطى 3 مليارات جنيه.. وتستهدف صناديق حكومية بقيمة 300 مليون جنيه

وأشارت الى ان حجم الأصول المدارة بشركة «أسطول القابضة» تخطى حاجز الـ 3 مليار جنيه، فيما تستهدف ادارة صندوقين تأمين خاص جديدين تابعين لعاملين فى شركات حكومية بقيمة تصل الى 300 مليون جنيه.

وقد صرح على الغنام، رئيس مجلس ادارة أسطول القابضة، لـ«المال» فى مارس الماضى، ان الشركة تستهدف رفع حجم أصولها المدارة الى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، عبر اقتناص محافظ مالية محلية وخليجية.

وأشار الى ان «أسطول» تسعى الى زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة من خلال دخول مستثمرين جدد لهيكل ملكيتها، لافتًا الى ان آثار جائحة فيروس كورونا أجلت تنفيذ تلك الخطة، إلا ان الشركة تسعى لإحيائها مجددًا.

يُذكر ان «المال» كانت كشفت مسبقًا عن خطة «أسطول» لزيادة رأسمالها لـ 100 مليون جنيه بدلًا من 50 مليون جنيه، عبر طرح نحو %25 من الأسهم لمجموعة مستثمرين لهيكل ملكية الشركة.

و«أسطول» القابضة بنك استثمار يعمل من خلال عدة أذرع تشمل تداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، وترويج وتغطية الطروحات، وأمين الحفظ المركزى.