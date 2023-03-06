أسطول «إير كايرو» يصل إلى 30 طائرة بنهاية مارس الجاري

قال حسين شريف، رئيس شركة إير كايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن أسطولها الجوي سيصل إلى 30 طائرة مع نهاية شهر مارس الجاري.

وتسلمت الشركة طائراتها الـ20 من طراز الإيرباص A320 في مطلع نفس الشهر، ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس الحالي بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 و طراز ATR72-600.

وأضاف شريف في بيان أن الشركة تنتهج خطة طموح لدعم أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحي المصرية بدول العالم، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة الى مصر خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة إذ كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات في عام 2020.

وأشار إلى أن شركة إيركايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات والرحلات اليومية و زيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط.