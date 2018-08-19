أسطورة ليفربول يهاجم صلاح لصالح فيرمينو

تواصلت الأخبار عن نجم ليفربول الأول، الدولي المصري محمد صلاح، ومستقبله مع الفريق، وهل ينجح في مواصلة ما قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي، لا سيما بعد البداية الموفقة هذا الموسم وتسجيل الهدف الافتتاحي للريدز في الموسم الجديد، أما وست هام، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر 4/1.وتتجه أنظار عشاق محم

تواصلت الأخبار عن نجم ليفربول الأول، الدولي المصري محمد صلاح، ومستقبله مع الفريق، وهل ينجح في مواصلة ما قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي، لا سيما بعد البداية الموفقة هذا الموسم وتسجيل الهدف الافتتاحي للريدز في الموسم الجديد، أما وست هام، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر 4/1.

وتتجه أنظار عشاق محمد صلاح وليفربول صوب مباراة غدًا الإثنين، أمام كريستال بالاس فى ثانى جولات بطولة الدورى الإنجليزى.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم من أسطورة الريدز السابق، جون بارنز على محمد صلاح، لصالح زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ونشر موقع ” Evening Standard”، حديثًا مطولًا مع بارنز أكد فيه أن محمد صلاح ليس النجم الأول لليفربول كما يعتقد الكثير، ولكن في اعتقادي أن البرازيلي روبيرتو فيرمينو هو من يستحق هذا.

أضاف بارنز: “لا شك أن صلاح رائعًا من حيث الأهداف التي سجلها، لكن إذا امتلك ليفربول لاعبا مثل هاري كين، أو ليفاندوفسكي أو مهاجم 9 نموذجي، فإن صلاح لن يسجل هذا العدد من الأهداف”.

تابع: “فيرمينيو يساعد صلاح وماني، بالتحركات النموذجية وفي النهاية الإشادة تتجه صوب صلاح وماني، رغم أن فيرمينو الأولى بها”.

ختم: “فيرمينو أهم لاعب في ليفربول”.

يذكر أن محمد صلاح المصري سجل 44 هدفًا في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، في حين أحرز فيريمنو 27 هدفًا.