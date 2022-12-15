أسطورة المغرب: نطمح في التتويج بالمركز الثالث.. وأتمنى رفع ميسي لكأس العالم

أكد بادو الزاكي، أسطورة الكرة المغربية، أن المنتخب قدم نتائج تاريخية في بطولة كأس العالم في قطر 2022، مشيرا إلى أنه وضع الكرة الافريقية على الساحة العالمية للمرة الأولى.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

افتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

وقال بادو خلال تصريحات خاصة لـ”المال”: “الإصابات أثرت بشكل واضح على مستوى منتخب المغرب أمام فرنسا، وخاصًة إصابة رومان سايس كانت بمثابةالنقطة السلبية على دفاعات الفريق”.

وتابع: “نطمح لتحقيق المركز الثالث في مباراة كرواتيا، وهذا سيكون إنجاز تاريخي للعرب وإفريقيا”.

وعن مستوى ياسين بونو، قال الزاكي: “ياسين بونو يعد من أساطير الكرة المغربية، وينتظره مستقبل كبير خلال السنوات المقبلة”.

وأتم حديثه: “أتمنى تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم على حساب فرنسا من أجل ليونيل ميسي”.