أسس بنفسك تتلقى أول طلبين لإنشاء شركتين على الموقع الإلكترونى

وزيرة الاستثمار:هدفنا تقديم أفضل خدمة للمستثمر فى أسرع وقتأحمد عاشور دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر المستثمرين وممثلى الشركات إلى تأسيس الشركات أون لاين من خلال خدمة "أسس بنفسك" والتى أطلقتها الوزارة والهيئة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن "

وزيرة الاستثمار:هدفنا تقديم أفضل خدمة للمستثمر فى أسرع وقت

أحمد عاشور



دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر المستثمرين وممثلى الشركات إلى تأسيس الشركات أون لاين من خلال خدمة “أسس بنفسك” والتى أطلقتها الوزارة والهيئة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن “أسس بنفسك” تلقت أول طلبين لإنشاء شركتين إحداهما من القاهرة والأخرى من العاشر من رمضان.



والتقت نصر، المسؤولين عن إدارة أقسام مركز خدمة المستثمرين، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أهمية عقد دورات تدريبية فنية للعاملين، لتقديم أفضل خدمة، ولمساعدته فى تقديم كل التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو تطوير أداء العاملين والاستفادة فى إدارة الوقت لإنجاز العمل بشكل سريع، مؤكدة أن الوقت له ثمن على اقتصاد مصر، لافتة إلى أنه تم وضع مسودة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار توضح كل الإجراءات التى تسهل عمل المستثمر، والتى من المنتظر أن يصدرها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قريبا.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل على وجود مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر بمركز خدمة المستثمرين، اضافة إلى ما اتفقت عليه مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على وجود مكتب للمصريين فى الخارج، فى إطار دور الوزارة للتسيير على الراغبين فى الاستثمار بمصر.

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وأشارت إلى أن الهدف هو تقديم رسالة للجميع بأن الوزارة لديها افضل مركز الخدمات، الذى يمثل واجهه لمصر فى التعامل مع المستثمرين وممثلى الشركات الأجنبية.