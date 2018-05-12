أسرة فيلم «الرجل الأخطر» تنتهي من المشاهد الخاصة باستديو جلال

أحمد حمديانتهى فريق فيلم "الرجل الأخطر" تصوير بعض المشاهد الخاصة باستديو جلال بمنطقة حدائق القبة، حيث جمعت هذه المشاهد الفنان سامح حسين، وإدوارد ومارتينا.ومن المقرر أن ينتقل أسرة الفيلم إلى منطقة جاردن سيتي لتصوير بعض المشاهد الخاصة هناك.فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي، يعتمد على الإ

أحمد حمدي

انتهى فريق فيلم “الرجل الأخطر” تصوير بعض المشاهد الخاصة باستديو جلال بمنطقة حدائق القبة، حيث جمعت هذه المشاهد الفنان سامح حسين، وإدوارد ومارتينا.

ومن المقرر أن ينتقل أسرة الفيلم إلى منطقة جاردن سيتي لتصوير بعض المشاهد الخاصة هناك.

فيلم “الرجل الأخطر” كوميدي اجتماعي تشويقي، يعتمد على الإثارة والتشويق، ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه.

“الرجل الأخطر” بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين، وإدوارد، ورحمة حسن، وهالة فاخر، وسليمان عيد، ومارتينا، وتأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج الدكتور مرقس عادل، ومخرج منفذ محمد بدير، ومنتج فني مينا فوزي، ومدير التصوير مايكل جورجي، ومهندس ديكور تامر إسماعيل، ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني، ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.