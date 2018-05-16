أسرة فيلم الرجل الأخطر تنتهى من تصوير المشاهد الأخيرة بجاردن سيتى‎

أحمد حمدىانتهى فريق عمل فيلم " الرجل الأخطر " من تصوير المشاهد النهائية بإحدى العمارات الكبرى فى منطقة جاردن سيتى بوسط البلد، حيث جمعت هذه المشاهد الفنانين سامح حسين وسليمان عيد والفنانة زينب عبدالوهاب.فيلم " الرجل الأخطر" كوميدى اجتماعى تشويقى يعتمد على السسبنس والاثارة والتشويق ويح

أحمد حمدى

انتهى فريق عمل فيلم ” الرجل الأخطر ” من تصوير المشاهد النهائية بإحدى العمارات الكبرى فى منطقة جاردن سيتى بوسط البلد، حيث جمعت هذه المشاهد الفنانين سامح حسين وسليمان عيد والفنانة زينب عبدالوهاب.

فيلم ” الرجل الأخطر” كوميدى اجتماعى تشويقى يعتمد على السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربى والمصرى عند عرضه.

الفيلم بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد وأحمد حلاوة ومارتينا وتأليف:جوزيف فوزى و من إخراج الدكتور: مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فنى : مينا فوزى ومدير التصوير: مايكل جورجى ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسى عبدالمغنى ومستشار إعلامي: موسى صبرى. من إنتاج: شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوى ومحمد الاباصيرى.