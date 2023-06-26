أسرة جميل المغازي تقيم مراسم العزاء بمسجد الشرطة اليوم

تقيم مساء اليوم الاثنين أسرة المخرج القدير جميل المغازي مراسم عزائه بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر ، وذلك بعد أن وافته المنية أمس عن عمر ناهز 82 عاما بعد فترة من المرض .

وشيعت جنازة المخرج الكبير جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمثواه الأخير، وحرص دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والإعلامية بوسي شلبي على الحضور، بالإضافة لأسرة الراحل وأبنائه وأصدقائه.

يذكر أن الراحل جميل المغازى اشتهر بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة .

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.