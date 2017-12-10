أسرار الذوق الرفيع في ندوة بالأوبرا

ولاء البري تنظم دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات نشاطها الفكرى والثقافى ندوة فى السابعة مساء الأربعاء 13 ديسمبر على المسرح الصغير عن اسرار الذوق الرفيع والرقى، بحضور المستشار عدلى حسين رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، والفنانة القديرة سميرة أحمد، مع ضيفة الشرف ميرفت كوجوك خبيرة الاتيكيت والبروتوكول

ولاء البري

تنظم دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات نشاطها الفكرى والثقافى ندوة فى السابعة مساء الأربعاء 13 ديسمبر على المسرح الصغير عن اسرار الذوق الرفيع والرقى، بحضور المستشار عدلى حسين رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، والفنانة القديرة سميرة أحمد، مع ضيفة الشرف ميرفت كوجوك خبيرة الاتيكيت والبروتوكول وتديرها الدكتورة غادة الوكيل.

يتناول الحوار قواعد اللياقة وفن التعامل مع الآخرين فى المناسبات العامة واللقاءات الرسمية إلى جانب عرض لبعض قوانين وأسس التواصل الفعال وأساليب الحديث المؤثر، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بأصول العلاقات الإنسانية.

يشار إلى أن فنون الذوق الرفيع تضم مجموعة القواعد والمبادئ المكتوبة وغير المكتوبة تنظم المجاملات فى مختلف المناسبات والحفلات والمآدب الرسمية والاجتماعية وتدل على الخلق القويم الذي يجمع بين الرقي والبساطة والجمال.