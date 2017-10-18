أسرار الجمال بين القديم والمعاصر فى معهد الموسيقى

ولاء البري تقدم المطربة أسرار الجمال وفرقتها بقيادة المايسترو مصطفى سند حفلاً فى الثامنة مساء الأحد 22 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية بمشاركة المطربين محمد عزام، ضياء عز الدين والصوت الواعد كارمه. تشدو أسرار خلال الحفل بمجموعة من أشهر…

ولاء البري

تقدم المطربة أسرار الجمال وفرقتها بقيادة المايسترو مصطفى سند حفلاً فى الثامنة مساء الأحد 22 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية بمشاركة المطربين محمد عزام، ضياء عز الدين والصوت الواعد كارمه.

تشدو أسرار خلال الحفل بمجموعة من أشهر الأغانى التى أبدع ألحانها الموسيقار بليغ حمدى وتعاون خلالها مع كبار المطربات منها فات الميعاد- الحب كله لـ كوكب الشرق أم كلثوم، قولو لعين الشمس لـ شادية، الوداع لـ وردة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها تأشيرة، لسه الأحلام ، متكسره ، وحشتيني ويا مصر يا أم الدنيا، كما يقدم محمد عزام عمل جديد يظهر للنور لأول مرة بعنوان تعيش وتفتكر يا قلبى وتغنى كارمه أنا بستناك.

يذكر أن المطربة أسرار الجمال حاصلة على بكالوريوس الأعلام من جامعة القاهرة التحقت بمعهد الموسيقى العربية لصقل موهبتها، قدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونالت إعجاب الجمهور والنقاد.

