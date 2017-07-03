أسد البحرية تنسق مع شركات عربية وأجنبية للمنافسة على ترسانة الأدبية

رئيس مجلس الإدارة: الحكومة رفضت إنشاء شركة وطرحها للاكتتاب مشروع تموين السفن من خلال خزان عائم أقل مخاطرة من محطة تموين ثابتة نادية صابر كشف محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أسد البحرية، عن أن شركته اتفقت مع مجموعات مالية عربية وأجنبية للاستثمار فى مشروع ترسانة الأدبية الذى تم الإعلان

رئيس مجلس الإدارة: الحكومة رفضت إنشاء شركة وطرحها للاكتتاب

مشروع تموين السفن من خلال خزان عائم أقل مخاطرة من محطة تموين ثابتة

نادية صابر

كشف محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أسد البحرية، عن أن شركته اتفقت مع مجموعات مالية عربية وأجنبية للاستثمار فى مشروع ترسانة الأدبية الذى تم الإعلان عنه مؤخرا.

وكانت مجموعة أسد اقترحت على الحكومة إنشاء شركة لإقامة المشروع على أن يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن تم رفض المقترح على أن تكون تحالف مع شركات عالمية للمنافسة على المشروع.

وقال رفعت فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة قامت بالعديد من الدراسات منذ عام 2007 للاستفادة من منطقة رأس الأدبية بمشاركة خبراء النقل البحرى والجيش، والتى أسفرت عن ضرورة إنشاء ترسانة ضخمة بخليج السويس لخدمة الناقلات العملاقة فى منطقة العين السخنة، والسفن العابرة لقناة السويس والمتواجدة فى البحر الأحمر، والخليج العربى بدلا من توجه تلك السفن للإصلاح فى مالطا وقبرص واليونان، والذى يكلفها الكثير من المال والوقت، إذ لا يوجد فى مصر غير ترسـانات صغيرة الحجم ومحدودة الإمكـانات لا تناسب أجيال السفن الحالية فى العالم.

وأضاف أن المشروع يعتمد على إنشاء ترسانة ضخمة على كامل منطقة رأس الأدبية البالغة حوالى 5 ملايين متر مربع أسوة بالدول المتقدمة وعلى رأسها كوريا، موضحا أن منطقة خليج السويس مدخل رئيسى لدول الخليج العربى البترولية وشرق آسيا وإفريقيا، وما تمثله هذه المناطق من كثافة عددية فى السفن والوحدات البترولية المختلفة من حفارات ومنصات بترول ووحدات بترولية مختلفة بما فيها ناقلات البترول العملاقة التى تخدم هذه الصناعة.

وأوضح محمد رفعت أنه كان يأمل أن يتم تمويل المشروع بنظام الاكتتاب العام، بمشاركة صندوق تحيا مصر والمؤسسات الحكومية، وبمشاركة المصريين، حتى يكون العائد للشعب المصرى، وأن يمتلك مقدراته بحيث أن يكون التمويل بنسبة لا تقل عن %60 للمصريين بالجنيه المصرى والمصريين بالخارج بالدولار، ويحظر بيعها أو التنازل عنها لغير المصريين، لكن الاقتراح قوبل بالرفض لأسباب غير واضحة.

وأشار إلى أن الترسانة ستكون قريبة من الخامات الأولية الركيزة الأولى لصناعة إصلاح السفن، وهو الحديد ومصانع أسمنت وحديد تسليح ومحاجر ضخمة للرمال والسن والزلط، والتى تتمركز صناعته والمصانع الخاصة به فى منطقة السويس مما يمنح ميزة نسبية للمنافسة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المشروع يوفر فرص عمل تصل إلى 35 ألف مهندس وفنى بشكل مباشر بجانب 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة فى الإنشاءات، وتشغيل ما لا يقل عن 300 ألف عامل وفنى فى الصناعات المغذية والوسيطة.

ولفت إلى أن المشروع يعظم الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس البالغة مساحتها 230 مليون متر مربع لتوطين الصناعات المغذية والوسيطة لصناعة بناء وإصلاح السفن لرفع قيمتها السوقية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ويذكر أن مجموعة أسد البحرية بدأت عملها فى الثمانينيات كشركة لتموين السفن بجميع ما يلزمها من مواد غذائية وخدمات ووقود وتضم 6 شركات مختلفة فى مجالات الخدمات البحرية والمناطق الحرة والإشغال البحرية وتوكيل ملاحى واستيراد وتصدير.

وأوضح رفعت أن هناك أنشطة أخرى فى ترسانة الأدبية تمت دراستها والمتمثلة فى إقامة مشروع تموين السفن بالوقود بنظام الخزان العائم، ويقوم على تموين السفن العابرة بقناة السويس عن طريق خزانات عائمة مجهزة بالمضخات والغلايات ويصل زمن المشروع إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الأرقام المحققة حاليا من مبيعات المواد البترولية فى كافة الموانئ المصرية مجمعة لا تزيد عن 700 ألف طن سنويا، حيث %75 منهم بالسويس مما يعد رقما ضئيلا لا يتناسب مع موقع مصر العالمى ولا يعظم من الاستفادة من فترة التوقف الإجبارى لسفن قناة السويس فى المدخل الجنوبى والتى تصل إلى 12 إلى 18 ساعة، يمكن لتلك السفن التزود بالوقود بجانب عبور ما يقرب من 500 ناقلة عملاقة تدخل ميناء السوميد بالسخنة وتستهلك نحو 8 ملايين طن سنويا يتم تموينها من ميناء الفجيرة، موضحا أنه رغم تلك المزايا مصر لم تستفد منها.

وأضاف أن تكلفة رأسمال مشروع الخزان العائم تصل إلى 500 مليون دولار، إذ يصل العائد الاقتصادى إلى 5 ملايين طن سنويا بنحو 50 دولار للطن المترى، بما يحقق 200 مليون دولار سنويا، موضحا أن ترسانة الأدبية ستضم نشاط بناء السفن أيضا، إذ من المقرر إنشاء شركة برأسمال 100 مليون دولار تدير الأسطول الجديد، كما تضم الترسانة نشاط تموين السفن بالمواد الغذائية، وقطع الغيار بنظام الترانزيت من خلال إنشاء منطقة حرة لتجارة الترانزيت على مساحة لا تقل عن 2 مليون متر مربع لتزويد السفن بكافة احتياجاتها برأسمال يصل إلى 200 مليون دولار.

ومن المقرر أن تضم الترسانة أسطول برى للخدمات اللوجيستية وفقا لرئيس مجموعة أسد البحرية، موضحا أن الأسطول الجديد سيضم 500 شاحنة محتلفة الحمولات ومجهزة بأنظمة «تتبع»، وذلك لمكافحة أعمال التهريب والذى يفقد البلاد بسببه نحو 60 مليار جنيه سنويا، مع تخفيف الإجراءات الجمركية والتى تصل إلى 14 إجراء معوقا إلى ثلاثة إجراءات فقط.