أسجاتك تنفذ 4 مشروعات فى الإمارات

أحدها تطوير تطبيق لصالح متاحف الشارقةكتب ـ محمود جمال:تعاقدت شركة «أسجاتك» للحلول وتطبيقات المحمول، على تنفيذ 4 مشروعات جديدة بالسوق الإماراتية، سيتم إطلاقها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس دبى» للاتصالات بداية شهر أكتوبر المقبل .وقال شريف أبو الليل، مدير «أس

أحدها تطوير تطبيق لصالح متاحف الشارقة





كتب ـ محمود جمال:

تعاقدت شركة «أسجاتك» للحلول وتطبيقات المحمول، على تنفيذ 4 مشروعات جديدة بالسوق الإماراتية، سيتم إطلاقها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس دبى» للاتصالات بداية شهر أكتوبر المقبل .

وقال شريف أبو الليل، مدير «أسجاتك الإمارات» إن المشروع الأول، يتعلق بتطوير تطبيق إخبارى على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» لصالح متاحف إمارة الشارقة، يعرض تاريخها وكيفية الوصول إليها ويتضمن معرض صور ومقاطع فيديو للقطع الآثرية، كما وقعت الشركة أيضا اتفاقية مع محاكم الشارقة، لاستحداث نظام إلكترونى داخلى لإدارة أوامر تسجيل القضايا إلكترونيا.

وأوضح لـ «المال» أن «أسجاتك» تعكف أيضا على تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية لصالح إمارة أم القيوين وهو عبارة عن تطبيق محمول وموقع إلكترونى لمعرض ومؤتمر «جيتكس» للاتصالات يتضمن جميع محطات الإذاعات الرسمية المتواجدة بالإمارة.

وأضاف أن المشروع الأخير على وشك الانتهاء وهو عبارة عن طرح تطبيق يتيح ترجمة خواطر وتفسيرات الشيخ الشعراوى باللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع إحدى الهيئات الخاصة الإماراتية، كما يدعم التطبيق أيضا القرآن الكريم ومواقيت الصلاة واتجاهات القبلة .

يذكر أن «أسجاتك» تأسست عام 2006 بمصر، ولديها مكاتب فى الإمارات والسعودية والكويت وجنوب أفريقيا وماليزيا.