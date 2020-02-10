«أست» تعرض حلولا لتقليل انبعاثات الكبريت بوقود السفن في معرض البترول الدولي

تشارك شركة أست في الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS 2020) الذي يُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC)، في الفترة من 11 فبراير إلى 13 فبراير.

يقام المعرض برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

معدات تقليل انبعاثات الكبريت

قالت حسناء سيف الدين الكيلاني المالكة للشركة، إنه سيتم عرض عددًا من أهم وأحدث التقنيات والحلول الخاصة بتقليل انبعاثات الكبريت في وقود السفن ، التي تستهدف تقليل الكبريت من وقود السفن من نسبة 3.5% إلى %0.5 .

وقررت المنظمة البحرية الدولية (IMO) تخفيض الحد الأعلى العالمي لمحتوى الكبريت المسموح به في وقود السفن إلى 0.50% وبذلك يصبح هذا الحد إلزاميا لجميع السفن في البحار في العالم.

من جانبه، تطرق الدكتور أكرم بركات رئيس مجلس إدارة شركة است (ASSET for trading & Development) ) إلى التقنية و التكنولوجيا الجديدة التي تستخدمها شركة (IUT) الكندية التي تقوم على اساس تعريض الوقود لموجات فوق الصوتية ذات طاقة عالية لتغير التركيبة الطبيعية للكبريت، تحدث انشطارا.

ولفت إلى أن هذه العملية بالكامل تحدث في نانو ثانية من الوقت، مع إضافة مواد كيميائية ومحفزة تؤدي إلى أكسدة الكبريت و بالتالي تسهل عملية التخلص منه داخل محتوى الوقود سواء كان وقودا ثقيلا أو خفيفا.

و ينتج عن هذه العملية انخفاض مستوى الكبريت في الوقود إلى نسبة تصل إلى أقل من 0.5% و هي النسبة المصرح بها من قبل المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق بركات.