«أستيت ويفز إيجيبت» تطلق أول معرض عقاري بخاصية الميتافيرس سبتمبر المقبل

كشفت شركة أستيت ويفز عن إطلاق معرضها الأول في السوق العقاري المصري، بتقنية الميتافيرس، وذلك بمشاركة أكثر من 60 شركة، وما يزيد عن 80 مشروعًا.

وقال حسام المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أستيت ويفز مصر، إن المعرض سيقام عبر أحدث الوسائل التقنية لجذب العملاء وعرض المشروعات، حيث تضع الشركة ملف تصدير العقارات على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تغيير الاستراتيجيات المتبعة حاليا والتي تعتمد على السفر للمشاركة في معارض خارجية .

وأضاف أن أستيت ويفز استثمرت ما يقرب من 525 مليون جنيه في بناء المشروعات افتراضيا، حتى يتمكن العميل من رؤية الوحدة بصورة أكثر دقة والتنقل داخلها، بالإضافة إلى توفير خاصية التواصل مع مسؤول التسويق لشرح التفاصيل الدقيقة .

عرض المشروعات بتقنية الواقع الافتراضي على عملاء من 10 دول في 3 قارات

وتابع أن الشركة ستعمل على إقامة معارض على أرض مصر وفتح الباب أمام مشاركة العملاء وزيارتها من عدة دول، دون الحاجة إلى السفر، وذلك باستخدام التكنولوجيا الرائدة التي تبتكرها شركة استيت ويفز ايجبت عبر منصة .Estatewaves.com

ولفت المصري إلى أن النسخة الأولى من معرض «استيت ويفز إكسبو» سوف تقام على أرض مصر بمشاركة أكبر المطورين العقاريين، ومجموعة من الشركات الناشئة في مجال التسويق العقاري من خلال استخدام الجميع للتقنيات المبتكرة لمنصة Estatewaves.com

وسيتضمن المعرض عرض مبتكر لجميع العارضين باستخدام التكنولوجيا، كما سيزور المعرض بصورة افتراضية عملاء أجانب من 10 دول في 3 قارات، من خلال نموذج Hyprid الذي يجمع بين حضور الزوار المصريين زوار أجانب وعرب عن بعد (online).

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صلاح، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أستيت ويفز مصر، إن الدول التي ستشارك في المعرض هي روسيا والصين والمملكة المتحدة وكينيا ودول مجلس التعاون الخليجي

وذلك وفق الدراسات التي قامت بها الشركة، والتي كشفت عن وجود رغبة لدى عملاء تلك الدول في التعرف على العقارات المصرية.

وأكد أن الهدف الأساسي للشركة، هو التسويق الداخلي للعقار المصري، وتصديره خارجيا، بمحفظة عقارات يصل حجمها إلى 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار جنيه، ضمن أكثر من 80 مشروع تطوير عقاري من قبل أكثر من 60 مطور، ضمن كافة فئات المطورين.

60 شركة تطوير تشارك في المعرض وخطط لتصدير 20 ألف وحدة سكنية

وتطرح “استيت ويفز”، لأول مرة في مصر، حلولا تكنولوجية لبيع وتصدير العقارات، عبر تقديم تقنية (الواقع الافتراضي و التصوير الثلاثي الأبعاد)، والتي بدورها تساهم في التمهيد للدخول لعالم ال (ميتافيرس) ، ومن خلال منصة http://estatewaes.com التي أطلقتها الشركة مؤخرا.

وخلال المؤتمر عرضت الشركة نموذجا لآلية عرض المشروعات التي سيتم التعامل بها خلال أيام المعرض، عبر نظارات الواقع الافتراضي حيث تتيح هذه النظارات للعميل التجول داخل الوحدة وتخيل الوحدة السكنية بطريقة ممتعة وواقعية والتي بدورها تساعد العميل من أخذ قرار أفضل لشراء وحدته السكنية.

كما توفر نظارات الواقع الأفتراضي إمكانية تضمين بعض جولات الواقع الافتراضي بمجموعة متنوعة من تأثيرات الوسائط المتعددة ، مثل الموسيقى المحيطة والسرد والمؤثرات الضوئية والصوتية.

تضيف هذه الميزات شعورا بالواقعية والمتعة إلى تجربة الشراء وتعزز ثقة العملاء بالمنتج العقاري المعروض.