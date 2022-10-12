«أستون» و«agric» تقتنصان ممارسة «التموين» لتوريد 38 ألف طن زيوت طعام مستوردة

اقتنصت شركتان محليتان ممارسة كبرى لتوريد 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام مستورد، طرحتها هيئة السلع التموينية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية -ممثلة فى الهيئة- الممارسة على الشركات مطلع أكتوبر، لشراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار، لطرحها على بطاقات التموين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتنفرد «المال» بنشر النتائج الكاملة للممارسة التى تتضمن توريد 27 ألف طن زيت صويا خام مستورد، بالإضافة إلى 11 ألف طن زيت عباد، بإجمالى تكلفة تقارب 50 مليون دولار لكل الكميات شاملة تكاليف الشحن.

وفازت شركة «أستون للزيوت» بتوريد كميات تصل إلى 27 ألف طن زيت صويا، بسعر 1320 دولارا للطن، وبإجمالى 35.640 مليون دولار، فيما اقتنصت شركة «Agric» توريد 11 ألف طن زيت عباد بتكلفة 1285 دولارا للطن، وبقيمة إجمالية 14.135 مليون دولار.

وكشفت مصادر مطلعة أن الممارسة جاءت لتعزيز أرصدة الشركة القابضة للصناعات التموينية من السلع الأساسية، موضحة أنه من المنتظر توريد تلك الكميات خلال 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبرالمقبلين.

وأعلنت وزارة التموين الأسبوع الماضى عن خطة لطرح 3 فرص لإنشاء 3 مجمعات للزيوت باستثمارات نحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول فى مدينة برج العرب بمساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا.

والفرصة الثانية فى مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، ويشمل خطين تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 400 طن يوميا، والمنطقة الثالثة فى سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا.

جدير بالذكر أن مصر تستهلك نحو 2.4 مليون طن سنوياً زيوت طعام، وتنتج نحو %5 من احتياجاتها من زيوت الطعام سنويًا، بينما تستورد %95 المتبقية، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم واردات مصر بنهاية عام 2021 من «المكررة» نحو 1.363 مليار دولار، مقابل نحو 852 مليونًا بنهاية 2020.