«أستون مارتن» تطلق سيارة «دي بي 12 فولانتي»

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق سيارتها الجديدة دي بي 12 فولانتي ذات السقف المكشوف لتنضم إلى سلسلة طرازات دي بي 12 من فئة الكوبيه التي تم إطلاقها مؤخراً. وتمثل دي بي 12 فولانتي السيارة الأولى للعلامة الانجليزية من الجيل الجديد للطرز الرياضية، وتجمع بين مستويات الأداء العالية والتحكم للسيارات الفائقة.

وعلق أميديو فيليسا، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن قائلاً ان السيارات ذات السقف المكشوف تلقى رواجًا بين العملاء.

وتابع فى بيان للشركة الانجليزية ان أستون مارتن حرصت منذ أكثر من ستة عقود على تلبية ذلك من خلال سيارات فولانتي.

توفر السيارة تجربة مبتكرة لقيادة الطرازات المكشوفة، مع الحفاظ على القدرات الرياضية التي تشتهر بها سيارات دي بي 12 من فئة الكوبيه.

وتتميز دي بي 12 فولانتي بمزايا كثيرة تقدمها أستون مارتن في هذا الطراز الجديد، والذي يضاهي مثيلاته من سيارات فئة الكوبيه.

كما توفر مستوى متقدمًا ضمن فئتها من حيث القوة والأداء والخواص الديناميكية، ما يعزز مكانتها بوصفها الخيار المفضل للسائقين.

وتم تصميم هيكل السيارة من الألمنيوم المتين، ما يقدم مستويات أداء وقدرة تحكم قوية.

ويدعم هذا التصميم الهندسي المستويات الديناميكية الجديدة التي تتمتع بها دي بي 12 فولانتي.

رفعت دي بي 12 فولانتي معدل الصلابة الالتوائية بحوالي 5% بفضل التغييرات التي تم إدخالها على العناصر الهيكلية الرئيسية.

يشمل ذلك نقاط التثبيت العلوية لنظام التعليق الخلقي والتوصيلات الجانبية، بالإضافة إلى محسّنات الأداء مثل دعامة المحرك.

وتم إدخال تحسينات كبيرة على أماكن تثبيت جميع ملحقات نظام التعليق لتصل إلى نسبة 140% على المحور الأمامي، بما يضمن سلامة السيارة والأداء الديناميكي لها.

وتأتي هذه التغييرات بالتوازي مع الحلول المتطورة التي تمت إضافتها لسيارات دي بي 12 من فئة الكوبيه.

وهي تتيح استخدام عمود توجيه غير معزول وتقنيات التوجيه الحديثة وضبط المخمدات لتعزيز إمكانات توجيه السيارة واستجابة المقود.

وتتمتع السيارة بالأداء القوي بفضل محرّكها المكون من ثماني اسطوانات بسعة 4.0 ليتر والمزوّد بشاحن توربيني مزدوج.

وتولى فريق من مهندسي أستون مارتن تصميم محرك السيارة حيث يتم بناؤه يدوياً ويتميز بقوة 680 حصاناً عند 6 آلاف دورة محرك في الدقيقة و800 نيوتن متر/590 رطل قدم بين 2750-6000 دورة في الدقيقة.

يضاف لذلك أعمدة كامات معدلة، ومعدلات ضغط محسّنة، وشواحن توربينية ذات قطر أكبر، وقدرات تبريد أعلى، مما يحقق طاقة إضافية بنسبة 34% مقارنة مع سيارة دي بي 11 السابقة.

وتتمتع السيارة بأداء قوى لتتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثانية، لتبلغ سرعتها القصوى 202 ميلاً في الساعة.

وكما هو الحال في سيارات دبي 13 من فئة الكوبيه، تم تزويد السيارة بعلبة تروس ZF أوتوماتيكية بثماني سرعات تتميز بمجموعة من استراتيجيات تغيير السرعة، ما يعزز أنماط القيادة الديناميكية.

وتستخدم فولانتي معدل الجر النهائي المخفض ذاته لتعزيز سرعة الاستجابة، وترساً تفاضلياً خلفياً إلكترونياً يدعم معدلات الثبات.

ويمكن للسائق التحكم بالسيارة بسهولة بفضل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات المكون من أربع مراحل، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين خمسة أنماط قيادة محددة مسبقاً.

وتتضمن المزايا الأخرى للسيارة اعتماد الجيل الجديد من نظام التخميد الذكي القابل للتكيف، والذي يزيد نطاق توزيع القوة بنسبة 500% بالمقارنة مع النظام نفسه في الجيل السابق، ما يمنح سيارة دي بي 12 فولانتي قدرات ديناميكية متنوعة تفوق السيارات المنافسة ضمن فئتها.

وتتمتع السيارة بمعدل استجابة سريع وسلس بفضل نظام التوجيه المعزز الإلكتروني وعمود التوجيه غير المعزول ومعدل التوجيه الثابت بنسبة 13.9:1.

وتم تزويد السيارة بعجلات قياسية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، بالإضافة إلى إطارات ميشلان بايلوت سبورت إس 5 تحمل رموز أستون مارتن لاجوندا، والتي تم تصنيعها وفق معايير أستون مارتن.

كما تم تزويد دي بي 12 فولانتي بأقراص فرامل أمامية حديدية مقاس 400 مم وأقراص خلفية مقاس 360 مم، مع إمكانية اختيار نظام المكابح المصنوعة من السيراميك والكربون لتحسين أداء المكابح والحد من تلفها وتوفير 27 كغ من كتلة السيارة غير المدعومة بالنوابض.

قال روبيرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة أستون مارتن: “تم تزويد فولانتي بجميع المزايا الخاصة بالسيارات السياحية”

وتحافظ السيارة على المستويات القوية ضمن فئتها من حيث الأداء والتحكم، مع تقديم هيكل سيارة وتقنيات متطورة لنظام نقل الحركة ذات السقف المكشوف.



وتابع ان دي بي 12 فولانتي تمثل نقلة نوعية في عالم السيارات، فتوفر تجربة القيادة التي تتميز بها الطرازات الرياضية إضافة إلى المزايا التي تشتهر بها سيارات أستون مارتن ذات السقف المكشوف”.

ومجموعة عز العرب للسيارات، هي الوكيل الحصري المعتمد لأستون مارتن في مصر. ولديها أحدث صالة عرض للعلامة التجارية الإنجليزية الفاخرة في بارك ستريت بيزنيس كومبلكس في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك مركز خدمة معتمد يقع في كم 28 طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي-بالجيزة.