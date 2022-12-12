«أسترا تك» تعتزم الاستحواذ على 4 شركات بتكلفة 400 مليون دولار

تخطط شركة “أسترا تك” لحلول التكنولوجيا للاستحواذ على 4 كيانات تعمل فى مجالات الخدمات المالية وخدمات المستهلكين خلال 2023، بتكلفة تصل لنحو 400 مليون دولار.

يشار إلى أن الشركة استحوذت بالفعل على 3 كيانات خلال عام 2022، منها شركة رزق للخدمات المنزلية، وباى باى العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.

وأوضح عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، أن عدد العملاء لدى جميع المنصات التى تديرها “أسترا تك” وصل لنحو 5 ملايين مستخدم، مشيراً إلى أنه يعمل على زيادة أعداد العملاء من خلال تقديم خدمات أكثر شمولاً وأوسع انتشاراً.

وصرح “أبو الشيخ” لـ”المال”، بأن استراتجيات الاستحواذ المتبعة من قبل الشركة تأتى فى إطار العمل على إنشاء منصة فائقة القدرات، تجمع بين جميع المهام اليومية التى يحتاجها المستهلكون، وتغطى احتياجات العملاء، بما فيها المدفوعات والتحويلات والمعاملات، ما يسهم فى توفير الكثير من الوقت والمجهود.

وأفاد بأن هدف الشركة الأساسى يكمن فى تطويع جميع الخدمات التى يحتاجها العملاء وتوفيرها من خلال منصة موحدة، ولذلك تنوى تطوير مجموعة من الخدمات الحكومية لدى منصاتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن “أسترا تك” تتواجد فى السوق المصرية منذ عام 2018، ويقدر حجم استثماراتها بنحو 400 مليون دولار حتى الآن، ونأمل فى زيادته خلال المرحلة المقبلة”.

وبحسب قول “عبدالله أبو الشيخ”، “تتمتع السوق المصرية بمزايا متعددة تجعلها من الأسواق الواعدة فى المنطقة العربية، إذ شاهدنا فى الفترة الأخيرة طفرة فى البنية التحتية التكنولوجية، وخطوات جادة من قبل الحكومة لتقنين أوضاع الشركات التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال، ما دعم انتشار الشركات التكنولوجية وتواجدها، إلى جانب وجود عدد لا بأس به من السكان بحاجة مستمرة لخدمات متنوعة”.

وأضاف أن استراتجيات الدولة والعمل على التحول الرقمى فى كل المجالات الحيوية، إضافة إلى جائحة كورونا، عزز توسع الشركة فى السوق المصرية، وزيادة قاعدة العملاء الخاصة بها.

وشركة “أسترا تك” هى مجموعة استثمار وتطوير تكنولوجي، تتواجد بالإمارات العربية المتحدة منذ عام 2016، تتبع بورصة أبوظبي، ويبلغ حجم استثماراتها نحو 700 مليون دولار، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذى للشركة.

وجاء ذلك على هامش فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط لوراد الأعمال والمبدعين أقل من سن الـ 30 عاماً، والمنعقد بمدينة الجونة من الفترة 24 إلى 26 نوفمبر 2022.

ونجحت الشركة خلال يوليو الماضى فى جمع استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من قبل مستثمرين، فى سبيل تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بدمج تطبيقات من المنطقة وإطلاق منصة ثورية جديدة.

وطبقاً للبيان الصحفى الصادر عن الشركة، تم تصميم المنصة التى ستجمع بين تقنيات وخدمات مختارة للمستهلكين بشكل خاص من أجل معالجة المشكلات التقنية للمنصات وإجهادها، والتى يعانى منها الكثير من المستخدمين، ونشأ هذا الإجهاد بسبب احتياج المستخدم للتعامل مع عدد كبير جدا من المنصات لتلبية الاحتياجات اليومية.