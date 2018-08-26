«أسترا» تستهدف شراء 3 أتوبيسات طراز مرسيدس MVC

■ تحسن فى الحركة الوافدة من ألمانيا خلال الفترة الراهنة دعاء محمود:تستهدف شركة أسترا باص للنقل السياحى، شراء 3 أتوبيسات جديدة طراز مرسيدس من قبل شركة MVC، وذلك خلال الفترة المقبلة؛ بهدف ضمها لأسطول النقل السياحى بالشركة، والبالغ عدده حالياً نحو 10 أتوبيسات.وقال وجيه رزق، رئيس مجلس إ

■ تحسن فى الحركة الوافدة من ألمانيا خلال الفترة الراهنة



دعاء محمود:

تستهدف شركة أسترا باص للنقل السياحى، شراء 3 أتوبيسات جديدة طراز مرسيدس من قبل شركة MVC، وذلك خلال الفترة المقبلة؛ بهدف ضمها لأسطول النقل السياحى بالشركة، والبالغ عدده حالياً نحو 10 أتوبيسات.

وقال وجيه رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ»المال»، إن الشركة رصدت تمويلات بقيمة 10.5 مليون جنيه لشراء العربات الجديدة، موضحًاً أنه جارٍ إعداد دراسات الجدوى اللازمة للحصول على التمويل اللازم من البنوك.

وأكد رئيس الشركة أن الأتوبيس الواحد يسع نحو 50 راكبًا، متوقعًا أن يتم استلام العربات الجديدة مع أواخر العام الحالى، متابعًا أن الشركة تعتمد على الإنتاج المحلى فى تطوير أسطولها.

وأشار رزق إلى أن شركته تتعامل مع السوقين الألمانية والروسية، والتى بدأت الحركة من هذه الأسواق تشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، مشيدًا بقرار استئناف الرحلات الروسية لمصر، آملاً فى عودتها كما كانت من قبل.

وشهدت الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية ارتفاعا بنسبة %56 خلال النصف الأول من عام 2018 بعد توافد 786 ألف سائح مقارنة بـ503 آلاف سائح ألمانى فى نفس الفترة من 2017.

يُذكر أن القطاع السياحى انتظر لنحو عامين ونصف العام، قرار الحكومة الروسية باستئناف الرحلات مرة أخرى للمقصد المصرى، بعد قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران بين البلدين، عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015.

وشهد شهر ديسمبر الماضى، توقيع كل من وزير الطيران المصرى، والنقل الروسى، اتفاقية لعودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو بدءا من شهر مارس الماضى، من خلال شركتى مصر للطيران وإيرو فلوت الروسية.

جاء ذلك بعد تطبيق مصر معايير أمنية مشددة طالب بها الجانب الروسى كشرط لاستئناف حركة الطيران بين البلدين، تمثلت فى خضوع المطارات المصرية بعد الحادث لزيادة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها.