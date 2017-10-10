أستراليا تغتال الحلم السوري فى المونديال

على المصرى :اغتال المنتخب الأسترالى حلم نظيره السورى، بالوصول لكأس العالم "روسيا 2018"، عقب الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى إياب الملحق الآسيوى ضمن تصفيات المونديال، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "آيه إن زي" بمدينة سيدنى، وأداره الحكم الأوزبكستانى رافشان أرماتوف، ليصل "الكانجرو" للمحطة الأ

على المصرى :

اغتال المنتخب الأسترالى حلم نظيره السورى، بالوصول لكأس العالم “روسيا 2018″، عقب الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى إياب الملحق الآسيوى ضمن تصفيات المونديال، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “آيه إن زي” بمدينة سيدنى، وأداره الحكم الأوزبكستانى رافشان أرماتوف، ليصل “الكانجرو” للمحطة الأخيرة من التصفيات، لملاقاة رابع الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”.

وكانت مواجهة المنتخبين، فى لقاء الذهاب، قد انتهت بالتعادل الإيجابى، بهدف لكل منتخب، بين “نسور قاسيون” والكانجرو الأسترالى، التى أقيمت يوم الخميس الماضى، في ماليزيا، ليعبر المنتخب الأسترالى، الجولة الأولى من الملحق الآسيوى، المؤهل للمونديال، بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين.

فأجا المنتخب السورى، أصحاب الأرض والجمهور، بهدف مبكر فى الدقيقة الخامسة من اللقاء، عندما مرر تامر حاج، تمريرة سحرية، للهداف عمر السومة، الذى سدد الكرة بكل ثقة، فى مرمى الحارس الأسترالى ماثيو رايان، معلنا عن هدف اللقاء الأول.

ولم ينتظر المنتخب الأسترالى كثيرا لتسجيل هدف التعادل، بعدما انقض القائد المخضرم تيم كاهيل، على عرضية ماثيو ليكي، فى الدقيقة 12، ليضعها برأسه قوية، وسط مشاهدة من الدفاع السورى، لتسكن شباك الحارس إبراهيم عالمة.

واستمر التعادل مسيطرا على أجواء الوقت المتبقى من اللقاء، وسط هجمات متبادلة من الفريقين، ومحاولات من هنا وهناك لتسجيل هدف الفوز، وأنقذ الحارس السورى، هدفا مؤكدا لأصحاب الأرض والجمهور، فى الدقيقة 70، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة أرضية قوية من روجيك.

وأطلق حكم اللقاء الأوزبكستانى رافشان أرماتوف، صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى، فى ماليزيا، ليحكتم المنتخبان لوقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، ولن يحتكم لقاعدة الهدف بهدفين، فى الوقت الإضافى، مثلما تنص لوائح الاتحاد الآسيوى لكرة القدم.

وفى الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافى الأول، يشهر الحكم الأوزبكستانى، الإنذار الأصفر الثانى للاعب السوري محمود المواس، بعدما حصل على البطاقة الأولى فى الدقيقة 79، وضغط المنتخب الأسترالي في محاولة لاستغلال عدم الاتزان السوري بعد الطرد.

وتصدى الحارس السورى المتألق ببراعة لكرة خطرة فى الوقت الضائع، الذى احتسبه حكم اللقاء عن الشوط الإضافى الأول، وقدر بدقيقتين، لأخطر فرص أستراليا من كرة قريبة جدا لروكافيتسيا، ولكنه تعامل معها بشكل جيد، وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وأضاف المخضرم تيم كاهيل الهدف الثانى للمنتخب الأسترالى، فى الدقيقة 109، بعدما ارتقى للعرضية المتقنة من جيمس ترويسي، والتى فشل الدفاع السورى فى التعامل معها، ليضعها فى مرمى سوريا، وحاول “عالمة”، إخراج الكرة، ولكنها سكنت شباكه، معلنه عن الهدف الثانى.

ورفض القائم الأيسر تعادل سوريا، بعدما تصدى لقذيفة من عمر السومة من ركلة ثابتة في الدقيقة 120، ليطلق الحكم الأوزبكستانى المتميز رافشان أرماتوف، صافرته معلنا نهاية اللقاء، بفوز المنتخب الأسترالى بهدفين مقابل هدف، والتأهل لملاقاة رابع الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، وهى المحطة الأخيرة قبل بلوغ المونديال.