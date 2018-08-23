أستراليا تحظر عمل هواوي الصينية في شبكة المحمول

خالد بدر الدينحظرت حكومة أستراليا، على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات، توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول في البلاد، في خطوة عزتها إلى مخاطر التدخل أجنبي والاختراق الإلكتروني، ما رفضته بكين باعتباره ”تبريرًا“ للتعاطي غير العادل بحق شركة صينية.وذكرت وكالة "رويترز"، أن ه

خالد بدر الدين

حظرت حكومة أستراليا، على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات، توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول في البلاد، في خطوة عزتها إلى مخاطر التدخل أجنبي والاختراق الإلكتروني، ما رفضته بكين باعتباره ”تبريرًا“ للتعاطي غير العادل بحق شركة صينية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن هذا الإجراء من جانب أستراليا يأتى بعد توصية وكالات أمنية ويشير إلى تشدد موقفها تجاه أكبر شريك تجاري لها بعد أن توترت العلاقات جراء مزاعم كانبيرا بتدخل صيني في السياسة الاسترالية، وبهذا تقف في خندق واحد مع الحكومة الأمريكية التي قيدت عمل شركة هواوي، ومواطنتها شركة زد.تي.إي كورب في سوقها الأمريكية التى تحقق لها إيرادات ضخمة لأسباب مماثلة.

وقالت الحكومة الاسترالية، في بيان بالبريد الإلكتروني -اليوم الخميس- إن قواعد تنظيمية للأمن القومي تُطبق بالفعل على شركات خدمات الاتصالات سيجري توسيع نطاقها لتشمل موردي المعدات، وأن الشركات من المرجح خضوعها لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية ستعرض شبكة البلاد لخطر الولوج أو التدخل غير المصرح به الأمر الذي ينطوي على خطر أمني.

ولم يحدد البيان الشركة الصينية بالاسم، لكن مسؤولاً بالحكومة الاسترالية، قال إن الأمر يستهدف هواوي ويمنع مشاركتها في الشبكة.

وكتبت ذراع هواوي في استراليا، التي تنفي بشدة سيطرة بكين عليها، على تويتر يوم الخميس إن الإجراء ”هو نتيجة محبطة للغاية للمستهلكين“.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن الصين تبدي ”قلقها البالغ“، مضيفاً أنه يجب على استراليا ألا ”تستخدم أعذارا مختلفة لإقامة حواجز مصطنعة وتنفيذ ممارسات تمييزية وحث الحكومة الاسترالية على التخلي عن التحيزات الأيديولوجية وأن توفر بيئة منافسة عادلة لعمليات الشركات الصينية في استراليا“.