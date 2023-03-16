«أسترازينيكا والشراء الموحد» توقعان اتفاقية لتعزيز استثمارات الرعاية الصحية أفريقيًا

وقعت شركة «أسترازينيكا» اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الرعاية الصحية.

تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية علي المستوي الأفريقي، لجعل مصر ملتقي أفريقي متميز من أجل جودة حياة أفضل للمرضي بالمنطقة الأفريقية، و الذي يتحقق من خلال الملتقي الصحي الأفريقي “Africa Health ExCon” الذي سيقام للعام الثاني خلال شهر يونيو المقبل.

أوعلنت شركة أسترازينيكا عن استمرارية برنامجها علي الصعيد الأفريقي “التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا” Act on Cancer Care Africa الذي اطلقته برعاية وزارة الصحة و السكان في نوفمبر الماضي علي هامش مؤتمر المناخ العالمي COP27.

ويهدف إلي توفير منصة تتيح لكافة الشركاء التعاون في وضع حلول فعالة لمكافحة مرض السرطان، وسد كافة الفجوات في النهج الحالي المتبع في رعاية المرضى بدءا من التشخيص حتى العلاج وما بعده.

كما أن البرنامج يساعد في تسريع مكافحة السرطان في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب إجراء كافة الفحوصات والتشخيصات الطبية لمختلف أنواع السرطان، بالأخص سرطانات الثدي، و الرئة، والبروستاتا.

بالإضافة إلى تدريب أكثر من 10,000 أخصائي رعاية صحية في 100 مركز للأورام فى أفريقيا. وفي مصر تستهدف إجراء فحوصات لحوالى 2 مليون شخص خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وشركة أسترازينينكا، يأتي استكمالا لجهود الهيئة التي تسعى من خلالها لفتح آفاق جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية والقطاع الطبي في مصر وأفريقيا.