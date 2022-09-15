«أسترازينيكا»: نحرص على المشاركة في خطط الدولة نحو الرعاية الصحية الخضراء المستدامة

شاركت شركة أسترازينيكا الرائدة في انتاج وتصنيع العقاقير واللقاحات الطبية في العالم في فاعليات الدورة الثانية من ملتقي “مجتمعي تك”، والذي انطلقت فاعلياته يومي 12 و13 من سبتمبر، تحت رعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والشباب والرياضة والمالية والبيئة وبالشراكة مع هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وايتيدا والبريد المصري وبلان انترناشيونال ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واتحاد الجامعات العربية، تحت شعار “الطريق إلى المرونة والتحول إلى البيئة الخضراء” الذي يهدف لتحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وزيادة الوعي، والتوجه نحو المجتمع والاقتصاد الأخضر.

تأتي مشاركة أسترازينيكا في ملتقى “مجتمعي تك” في إطار حرصها على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، بما يساهم في تنمية ودعم المجتمع المصري، والعمل على زيادة البرامج التوعوية من أجل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة، فضلاً عن إلقاء الضوء عن أهمية التكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وصرحت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن المجلس يعمل على دعم مبادرات التمكين الاقتصادي ونشر الوعي التكنولوجي، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية والمسئولة عن تطوير القدرات التنموية في المجتمع المصري، وذلك لإتاحة فرص أكبر لتحقيق الحياة الآمنة والصحية للمجتمع، وخاصة للفئات الأقل فرصاً في توفير وسائل معيشة آمنة على المستوى الاقتصادي، من خلال دعم إيجاد فرص عمل لهم وتمكين المرأة المصرية في المجتمعات المهمشة، بما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومقرر المؤتمر، أن الملتقي يناقش عدة محاور هامة لإلقاء الضوء على المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية في العديد من الملفات ومنها مستقبل المنظومة الصحية في ظل التسارع التكنولوجي من أجل المرونة لمواجهة أي أزمة او جائحة عالمية مثل جائحة كورونا.

«أسترازينيكا»: دعم وتنمية وتطوير القطاع الصحي في مصر بكافة السبل

وأكد دكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، أن المشاركة في ملتقى “مجتمعي تك” تعكس مدى اهتمامها بالمساهمة في خطط الدولة نحو الرعاية الصحية الخضراء المستدامة، مشيراً إلى “الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته” التي تم توقيعها بين وزارة الصحة والسكان المصرية مع أسترازينيكا، بهدف دعم وتنمية وتطوير القطاع الصحي في مصر بكافة السبل والإمكانيات حتى يكون قادر على الاستجابة والتعامل مع اي أزمات او جوائح مستقبلية والتعافي منها مع ضمان الحفاظ على صحة المرضى و المواطنين.

وعبر عن امتنانه بالحصول على جائزة “امتياز” المقدمة لمشاريع الشركة في مجال الاستدامة ودعم قدرات المجتمع التنموية من قبل المجلس العربي للمسئولية الاجتماعية وجميع شركاء النجاح.

استراتيجية الشركة للاستدامة ترتكز على تقديم الرعاية الصحية والاهتمام البيئي

وصرحت ڤيڤيان فكري، رئيس قطاع الاتصالات والمسئولية الاجتماعية بشركة أسترازينيكا مصر: “استراتيجية الشركة للاستدامة ترتكز على تقديم الرعاية الصحية والاهتمام البيئي بشكل كبير، وفي هذا الإطار فان برامجنا المجتمعية التي نقدمها تهدف لدعم الشباب نحو أسلوب حياه أفضل وتغيير سلوكياتهم والتقليل من الأمراض غير السارية وأيضاً توضيح أهمية الحفاظ على البيئة لأنها تنعكس بشكل كبير على صحتهم”.

فمن خلال برنامج “صحة شباب مصر”، تستهدف رفع وعي أكثر من 700 ألف من الشباب المصري خلال 5 سنوات وتم الوصول لـ220 ألف خلال الفترة الماضية، بدعم من 5 وزارات مصرية وشركاء متعددين، كما أشارت إلى أن استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، يؤكد على استمرار الجهود نحو بيئة خضراء ومستدامة.