«أسترازينيكا مصر»: نخطط لطرح 9 أدوية جديدة في 2023

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حاتم الورداني رئيس «أسترازينيكا مصر» إن شركته تخطط لطرح 9 علاجات من أحدث العلاجات لتوفير أحدث الأدوية للمريض المصري.

وأضاف حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر أن استراتيجية شركة أسترازينيكا مصر تأتي تماشيا مع حرص الشركة على دعم جهود الدولة الخاصة بزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج المحلي، فضلا عن التزامها بتوسيع بصمتها التصنيعية المحلية في مصر بنسبة 50% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبالتالي يساهم في دعم التوجه نحو توطين صناعة الدواء، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن الشركة حريصة على طرح المبادرات والبرامج المختلفة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

يذكر أن شركة أسترازينيكا أطلقت برنامج “التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا” (ACT-CCA)، برعاية وزارة الصحة المصرية، إذ يوفر منصة تتيح لكافة الشركاء التعاون في وضع حلول فعالة لمكافحة مرض السرطان، وسد كافة الفجوات في النهج الحالي المتبع في رعاية المرضى بدءاً من التشخيص حتى العلاج وما بعده.

كما وقعت الشركة اتفاقيات تعاون متعددة خلال العام الماضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، الذي تم فى ديسمبر 2022 ،إذ يهدف إلى دعم المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، تحت شعار «في كل ثانية حياة» من أجل تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمرضي الجلطات الحادة.