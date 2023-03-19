«أسترازينيكا مصر» تطرح عقارا بيولوجيا جديدا لعلاج مرضي الربو الحاد

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«أسترازينيكا مصر» عن طرح عقار بيولوجي جديد لعلاج مرضى الربو الحاد، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأوضحت «أسترازينيكا مصر» أنه تم منح العقار الموافقة من قبل السلطات الصحية الأمريكية والأوروبية والمصرية ليتم استخدامه لعلاج مرضي الربو اليوزيني الحاد فوق 18 عاما في حالة عدم الاستجابة باستخدام البخاخات والعلاجات التقليدية المتمثلة في جرعات عالية من الكورتيزون و موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول.

وقال الدكتور عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس و مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إن الدراسات أثبتت تأثير مرض الربو على نحو 340 مليون شخص حول العالم.

وأضاف «تاج الدين» خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن ما يصل إلى 10% من مرضى الربو يعانون من الربو الحاد، الذي تتمثل أعراضه في ضيق التنفس والشعور بالاختناق، مما يعوق المرضى عن ممارسة مهامهم اليومية بصورة طبيعية.

وأشار إلى تراجع جودة الحياة، خاصة أن مرضي الربو الحاد عرضة بشكل كبير لخطر تفاقم المرض ودخول المستشفى أو العناية المركزة، إذ يمثل الربو الحاد عبئًا كبيرًا على قطاع الرعاية الصحية .

وأضاف الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بشركة «أسترازينيكا مصر» أن حوالي 84% من مرضي الربو الحاد يعانون من ارتفاع نسب الخلايا اليوزينية وهي نوعً من خلايا الدم البيضاء، تؤي زيادتها إلى تفاقم شدة الربو وأعراضه، وانخفاض وظائف الرئة.

وأوضح عمل العقار البيولوجي الجديدعلى أجسام مضادة تهاجم بدقة الخلايا اليوزينية المتسببة في شدة أعراض المرض، مما يؤدي إلى السيطرة عليها بنسبة ملحوظة، والتحكم في جرعات الكورتيزون.

وأكد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس أن العقار البيولوجي الجديد لعلاج الربو الحاد بدأت الأبحاث منذ 2008 في أكثر من 3 تجارب سريرية، وحققت نجاحًا ساهم في إتاحته للمريض المصري.