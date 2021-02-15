«أسترازينيكا مصر» تطرح دواء جديدا لعلاج هبوط عضلة القلب

حصلت شركة «أسترازينيكا مصر» علي موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية على الإضافة الجديدة لعقار فورسيجا (داباغليفلوزين)، و يعمل العقار على علاج هبوط عضلة القلب لدى البالغين أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

يأتي طرح العقار في إطار استراتيجية الشركة التي تضع على رأس أولوياتها توفير أحدث طرق العلاج عالميا، فضلاً عن تطوير حلول الرعاية الصحية من خدمات وعقاقير عالية الجودة للمرضى في مصر.

تعقد استرازينيكا مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل الموافق 18 فبراير لعرض تفاصيل العقار الجديد.

يحضر المؤتمر نخبة من أطباء علاج أمراض السكر والمتخصصين وممثلي شركة استرازينيكا مصر، وعلى رأسهم كل من د. حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي للشركة، ود .شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي للشركة.

كما يحضر المؤتمر د.هاني راجي، أستاذ أمراض القلب والرئيس السابق لأقسام القسطرة بمعهد القلب القومي، د.محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس جمعية أبحاث القلب للتعليم المستمر والوقاية من الأمراض القلبية CVREP.

كما يحضر المؤتمر د.مجدي عبدالحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القصر العيني والرئيس السابق لجمعية القلب المصرية ورئيس شعبة هبوط عضلة القلب بالجمعية، و د.عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ورئيس المؤسسة العربية لأمراض القلب والسكر DIACARD.