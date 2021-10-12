«أسترازينيكا» تعلن نتائج إيجابية لدواء جديد يقلل من مخاطر كورونا

قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد أو الوفاة بنسبة 50% مقارنةً بمن لم يحصلوا على نفس العلاج

أظهرت البيانات الجديدة من أسترازينيكا-شركة الأدوية العالمية القائمة على البحث العلمي والمتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية- أن دواء AZD7442 قلل من خطر الإصابة بكوفيد – 19 الشديد أو الوفاة بمضاعفاته.

وقالت الشركة إن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها جاءت في التجارب في مرحلتها الثالثة من علاج المرضى الذين لم يتم نقلهم إلى المستشفى، حيث حققت التجربة الهدف الرئيسي منها.

ومع استمرار حالات العدوى الخطيرة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة كبيرة إلى علاجات جديدة مثل‎ ‎AZD7442 ‎ يُمكن استخدامها لحماية من هم في عرضة للخطر وللمساهمة في منع تدهور الحالات ووصولها لمراحل خطيرة عند العدوى.

بفضل النتائج الإيجابية للتجربة، أصبح AZD7442 الآن أول علاج مكون من أجسام مضادة طويلة المفعول يُظهر فائدته في كلٍ من الوقاية والعلاج من كورونا.

وتضيف هذه النتائج المهمة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تؤكد إمكانات الأجسام المضادة طويلة المفعول في إحداث فرق حقيقي في مكافحة الفيروس.

وحقق الدواء الجديد نتائج إيجابية عالية المستوى من تجربة المرحلة الثالثة لعلاج فيروس كورونا أن جرعة 600 ملجم من علاج ‏AZD7442‎‏ عن طريق الحقن العضلي (‏IM‏)، قللت من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد أو الوفاة (من ‏أي سبب) بنسبة 50% مقارنةً بمن لم يحصلوا على نفس العلاج ).

في حين من حصلوا على علاج وهمي ، ظهرت عليهم أعراض خفيفة إلى متوسطة بسبب المرض.



في تحليلٍ محدد مسبقاً للمشاركين الذين تلقوا العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، قلّل دواء ‏AZD7442‎‏ من خطر الإصابة بكوفيد 19الشديد أو الوفاة (من أي سبب) بنسبة 67% مقارنةً بالدواء الوهمي.



وقد أعلنت الشركة في 5 أكتوبر 2021 أنها ‏قدّمت طلباً إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح استخدام طارئ لدواء ‏AZD7442‎‏ للوقاية من ‏فيروس كورونا.