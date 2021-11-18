«أسترازينيكا» تعلن إنتاج لقاح جديد يقلل الوفاة والأعراض الخطرة لمصابي «كورونا»

التجارب التي استمرت لحوالي ستة أشهر أثبتت أن جرعةعضلية واحدة (300 mg) من لقاح AZD7442 قد قللت من خطورة تطور أعراض كوفيد – 19 بنسبة 83%، مقارنة بالمشاركين في التجارب الذين لم يتعاطوا العقار

أعلنت شركة أسترازينيكا العالمية لإنتاج الدواء واللقاحات عن نتائج جديدة من المرحلة الثالة للتجارب السريرية المختلفة للقاح جديد، تضمنت تجارب PROVENT وTACKLE، فعالية قوية لجرعة واحدة، عضلية، من مزيج الجسم المضاد LAAB.

وأشارت استرازينيكا العالمية في تقرير حصلت المال علي نسخة منه إلى أن التجارب التي استمرت لحوالي ستة أشهر أظهرت أن جرعة عضلية واحدة (300 mg) من لقاح AZD7442 قد قللت من خطورة تطوير أعراض كوفيد – 19 بنسبة 83%، مقارنة بالمشاركين في التجارب الذين لم يتعاطوا العقار.

ويُعتبر حوالي 2% من سكان العالم معرضين لخطر عدم الاستجابة للقاحات كورونا ،وتشمل هذه النسبة الأشخاص المصابين بسرطان الدم أو غيره من أنواع السرطان والذين يتلقون علاجا كيماويا، أو المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، أو الذين يتناولون الأدوية بعد زراعة الأعضاء، أو الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة لحالات مثل حالات التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتعتبر هذه التجارب السريرية على علاج AZD7442 هي أول تجربة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب مصممة لتقييم الجسم المضاد أحادي النسيلة للوقاية قبل التعرض لأعراض كوفيد-19 .

كما تضمنت التجارب مجموعات من المشاركين من الفئات المعرضة للخطر. حيث أن أكثر من 75 ٪ من المشاركين في التجارب يعانون، من قبل المشاركة، من حالات مرضية تعرضهم لأعراض خطرة حال إصابتهم بكوفيد – 19، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة وقد يكون لديهم استجابة مناعية منخفضة للتطعيم.

بالرغم من ذلك، لم تحدث أي حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بكوفيد – 19 أو الأعراض المصاحبة للإصابة، ضمن هؤلاء الذين تلقوا AZD7442 سواء خلال التجارب الأولية أو خلال الاختبارات والتحاليل التي استمرت لستة أشهر لاحقة.

أما من تلقوا جرعات وهمية من AZD7442، فقد كانت هناك حالتين إصابة شديدة بكوفيد -19 خلال عمليات التقييم التي استمرت لستة أشهر أيضا، لتصبح الحصيلة الإجمالية خمس حالات إصابات خطرة بكوفيد – 19 إضافة إلى حالتي وفاة.

وأشارات التقارير المبنية على نتائج التجارب، إلى أنه في حالة المرضى الذين أصيبوا بكوفيد -19 وشهدوا أعراض خفيفة إلى متوسطة فقد كانت جرعة 600mg IM dose من AZD7442 كافية لتقليل خطر تطور الإصابة إلى مراحل خطرة أو الوفاة، بنسبة 88%، مقارنة بمن تعرضوا للإصابة بأعراض الكوفيد – 19، وتلقوا جرعات وهمية من AZD7442ضمن نفس التجربة.

وكان 90% من المشاركين في التجارب المختلفة (PROVENT & TACKLE)من المجموعات الأكثر عرضة للمعاناة من أعراض شديدة حال الإصابة بكوفيد -19، بما في ذلك أصحاب الأمراض الوراثية.

وفي مختلف أنواع التجارب التي تم إجراءها (PROVENT & TACKLE)، كان يتم تقبل AZD7442 بشكل جيد، حيث لم تظهر عوامل جديدة خاصة بالأمان أو الحماية خلال عمليات المتابعة التي استمرت لستة أشهر.

ومن جانبه قال هيو مونتغمري، أستاذ طب الحالات الحرجة في يونيفرسيتي كوليدج لندن، المملكة المتحدة، والباحث الرئيسي في فريق تطوير AZD7442 : “هذه النتائج المطمئنة تعطيني الثقة في أن تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول يمكن أن توفر للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد – 19 الحماية طويلة الأمد التي يحتاجون إليها بشكل عاجل ويستطيعون أخيرًا أن يعودوا إلى حياتهم اليومية.

وأكد أن الأهم من ذلك، تم تحقيق ستة أشهر من الحماية، على الرغم من انتشار متحور دلتا بين هؤلاء المشاركين المعرضين لمخاطر عالية وكانت هناك احتمالية عالية أنهم قد لا يستجيبون بشكل كاف للتطعيم “.

وقال مين بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في الصناعات الدوائية بأسترازينيكا: AZD7442” هو الجسم المضاد الوحيد طويل المفعول، وقد أثبتت بيانات المرحلة الثالثة من التجارب فعاليته في كل من الوقاية قبل التعرض للإصابة وخلال مرحلة علاج الأعراض، بجرعة واحدة.

كما أوضحت نتائج التجارب مجموعة جديدة من الأدلة التي تدعم إمكانيات AZD7442 لإحداث فرق كبير في الوقاية والعلاج من COVID-19، فنحن نحقق تقدمًا في الإيداعات التنظيمية حول العالم ونتطلع إلى توفير خيار جديد مهم ضد SARS-CoV-2 في أسرع وقت ممكن. “

وسيتم نشر نتائج كافة التجارب (PROVENT & TACKLE) في إحدى الدوريات العلمية لمراجعة الأقران، وسيتم عرض النتائج في اجتماع طبي قادم.

وكانت الشركة قد أعلنت في الخامس من أكتوبر الماضي عن تقدمها بطلب لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الترخيص الطارئ لاستخدام AZD7442 للوقاية من كوفيد-19.

ووافقت أسترازينيكا على تقديم 700000 جرعة من AZD7442، حال الحصول على التصريح الطارئ للتداول في الأسواق الأمريكية، كما تم الاتفاق على تزويد عدد آخر من الدول بكميات مختلفة من الدواء .

PROVENT هي تجربة عشوائية، مزدوجة التعمية، خاضعة للتحكم الوهمي، متعددة المراكز، تهدف إلى تقييم سلامة وفعالية جرعة عضلية واحدة (300 ميليجرام) من AZD7442، بالمقارنة بآخرين تلقوا جرعات وهمية من نفس اللقاح، لمنع الإصابة بكوفيد -19 ضمن المشاركين الذين لم يتعرضوا للإصابة بـ SARS-CoV-2 قبل بداية التجارب.

تم إجراء التجارب في 87 موقع في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أسبانيا، فرنسا، وبلجيكا. شارك في التجارب 5197 شخص، وتم اختيارهم عشوائيا بنسة 2:1 لتلقي جرعة عضلية واحدة تتمون من 300 ميليجرام من AZD7442 ( 3460شخصا) أو محلول ملحي وهمي (1,737 شخصا) ، تم حقنهم في حقنتين منفصلتين متتاليتين من الحقن العضلي.

وكانت التقارير المبدئية التي تم نشرها في العشرين من أغسطس 2021 قد بنيت على بيانات مشاركات 5172 شخصا تم جمعها حتى التاسع من مايو 2021.

كانت نقطة النهاية الأولية للفعالية هي تأكيد إيجابية إصابة أيا من المشاركين بـ SARS-CoV-2، تحدث قبل اليوم 183 بعد تلقي العلاج.

كما ان حالات التقييم والمتابعة التي استمرت لمدة 6 أشهر، كانت مبنية على مشاركة 4991 شخصا، مع التوقف عن جمع البيانات في التاسع والعاشر من أغسطس 2021، على أن تستمر المتابعات لخمسة عشر شهر آخرين.

المشاركون الذين اختاروا ترك تجارب الـPROVENT في أي مرحلة لتلقي اللقاح تم استبعادهم من التجارب الأولية ومن مراحل المتابعة اللاحقة.

كان المشاركون في التجارب بالغين، فوق الثامنة عشر من عمرهم ممن سيستفيدون من الوقاية التي سيوفرها LAAB، حيث أنهم من المصنفين ضمن المعرضين لعدم الاستجابة للتمنيع النشط (المستجيبون الضعيفون المتوقعون للقاحات أو لا يمكنهم تحمل اللقاح) .

أو لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بـ SARS-CoV-، بمن فيهم الذين تضعهم مواقعهم أو ظروفهم في خطر متزايد للإصابة بفيروس SARS-CoV-2. وكان كل المشاركين، عند بداية التجارب، غير مطعمين وأثبتت الاختبارات خلوهم من فيروس SARS-CoV-2.

كان حوالي 43% من المشاركين في لتجارب فوق الستين، بالإضافة إلى أن 75% من المشاركين كانوا من المصابين بأمراض مزمنة أو يعانون من خصائص آخرى تجعلهم أكثر عرضة للتعرض لأعراض شديدة جراء الإصابة بكوفيد – 19.

بما في ذلك الأمراض المناعية أو الحاجة لتناول أمراض تثبيط المناعة، مرض السكري، البدانة المفرطة، الأمراض القلبية، الانسداد الرئوي المزمن، مشاكل الكلى المزمنة، أو أمراض الكبد المزمنة.

تعمل أسترازينيكا حاليا على الحصول على تصريح الاستخدام الطارئ أو الموافقة المشروطة لـ AZD7442لأغراض الوقابة والعلاج.

TACKLE هي تجربة عشوائية، مزدوجة التعمية، خاضعة للتحكم الوهمي، متعددة المراكز، تهدف إلى قياس فعالية أمان استخدام جرعة عضلية واحدة (600 ميليجرام) من AZD7442 بالمقارنة بتلقي جرعة وهمية لعلاج المصابي بكوفيد – 19.

تم اختيار 903 مشتركا عشوائيا بنسبة (1:1) لتلقي AZD7442 (452 مشاركا) أو محلول ملحي وهمي (451 مشتركا)، تم حقنهم في حقنتين منفصلتين متتاليتين من الحقن العضلي.

كل المشاركين كانوا أكبر من 18 عاما ولو يتقوا أي علاج في أي منشأة طبية لكوفيد – 19 أو الأعراض المصاحبة له خلال سبعة أيام على الأقل. وكان بحوزة المشاركين جميعا مستندات وتحاليا تؤكد إصابتهم بـ SARS-CoV-2.

كما تم تأكيد ذلك بواسطة اختبار جزيئي (مستضد أو حمض نووي) من عينة من الجهاز التنفسي (على سبيل المثال بلعومي أو أنفي بلعومي أو مسحة أنف أو لعاب) تم جمعها قبل ثلاثة أيام على الأكثر من بداية التجارب.



كانت نقطة النهاية الأولية للفعالية هي التعرض لأعراض شديدة لـCOVID-19 أو الوفاة لأي سبب حتى اليوم التاسع والعشرين. وسيستمر متابعة المشاركين لمدة 15 شهرًا.

وكان حوالي 13% من المشاركين فوق الخامسة والستين من عمرهم، بالإضافة إلى 90% يعانون من أمراض مزمنة أو خصائص آخرى تجعلهم أكثر عرضة للتعرض لأعراض شديدة حال إصابتهم بكوفيد – 19 بما في ذلك أمراض السرطان، السكري، البدانة، أمراض الرئة المزمنة، الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية أو نقص المناعة.

AZD7442 هو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة هم tixagevimab (AZD8895) و cilgavimab (AZD1061) المشتق من الخلايا البائية، التي تبرع بها مرضى متعافون من فيروس SARS-CoV-2،

التي تم اكتشافها من قبل المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ورخصت لشركة أسترازينيكا في يونيو 2020، وترتبط الأجسام المضادة البشرية أحادية النسيلة بمواقع مميزة على بروتين السارس SARS-CoV-2 السنبلة.التي

وتم تحسينها بواسطة أسترازينيكا مع تمديد عمر الأجسام المضادة بمقدار النصف وتقليل مستقبل Fc وتكملة الارتباط C1q.

و يضاعف تمديد العمر فعالية الأجسام المضادة بأكثر من مقارنة بالأجسام المضادة التقليدية ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 12 شهرًا من الحماية من كوفيد 19.

وتُظهر البيانات من المرحلة الثالثة من الاختبارات PROVENT حماية تدوم ستة أشهر على الأقل، حيث أظهرت تجربة المرحلة فعالية لمدة لمدة تسعة أشهر على الأقل.

ويهدف تقليل مستقبل Fc لتقليل خطر تعزيز المرض المعتمد على الأجسام المضادة، وهي ظاهرة تعمل فيها الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس على تعزيز العدوى أو المرض بدلاً من تثبيطها.

ويتم حاليا دراسة استخدام AZD7442 كعلاج محتمل لمرضى كوفيد 19، المحجوزيين للعلاج في المستشفيات، كجزء من تجارب المعهد القومي للصحة ACTIV-3، بالإضافة إلى تجارب علاجية آخرى.

وأظهرت بيانات تجارب قبل السريرية أن تجارب الـLAAB قد تمكنت من منع الربط بين فيروس SARS-CoV-2 و الخلايا المضيفة وتوفير الحماية من العدوى في النماذج الخلوية والحيوانية للأمراض.

كما أظهرت الإختبارات المعملية نتائج إضافية تؤكد أن AZD7442 بإمكانه تحييد متحورات SARS-CoV-2 الفيروسية الناشئة حديثا، بما في ذلك متحورات دلتا ومو.

وبموجب شروط اتفاقية الترخيص المبرمة مع Vanderbilt، ستدفع أسترازينيكا نسبة من صافي المبيعات المستقبلية لـ Vanderbilt.

أسترازينيكا هي شركة صناعات دوائية عالمية، تقوم على العلم، وتركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية الموصوفة في علم الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي والمناعة.

يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبريدج في المملكة المتحدة، وتدير أسترازينيكا عملياتها في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم ويتم استخدام الأدوية المطورة من قبلها من قبل ملايين المرضى على مستوى العالم.

