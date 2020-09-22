« أسترازينيكا» تطور عقارًا لعلاج مرضي سرطان الرئة

أعلنت شركة أسترازينيكا العاملة في صناعة الدواء عالمياً، عن أمل جديد لمرضى سرطان الرئة من خلال الإضافة الجديدة لعقار Imfinzi (durvalumab) الذي قد كان سبق طرحه في أكتوبر الماضي لعلاج مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الدواء المصرية، لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

و بهذا يعد عقار Imfinzi أول علاجًا مناعيًا أظهرت الأبحاث مؤخراً قدرته علي تحقيق كلاً من معدلات مرتفعة للبقاء علي قيد الحياة واستجابات طويلة المدي للتحسن عند استخدامه، والعلاج الكيميائي في المراحل المتقدمة لسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. ويرتكز العلاج في المقام الأول على تحفيز جهاز المناعة وتمكينه من التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

و بالإضافة إلى فعاليته في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، أثبتت الأبحاث أن العقار قادر على علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، ليكون بذلك العلاج المناعي الذي يعمل علي علاج أنواع مختلفة من سرطان الرئة الذي يعد الأكثر شيوعاً في مصر .

أكدت نتائج التجربة السريرية CASPIAN أن استخدام عقار Imfinzi مع العلاج الكيميائي أدى إلى زيادة في نسبة البقاء على قيد الحياة لدى البالغين الذين يعانون من مرض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة في مراحل متقدمة من المرض، ما أدى إلى انخفاض إحتمالية الوفاة بنسبة 27%، وبناء عليه فقد حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ثم هيئة الدواء المصرية لتوفير الدواء للمرضى بمصر.

ويذكر أن سرطان الرئة هو السبب الأكبر للوفاة بأمراض السرطان عند الرجال والنساء، وأثبتت الدراسات أن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة ،وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، ويساهم بنسبة 80% في حالات الوفاة بين النساء، و 90% بين الرجال الصابين بسرطان الرئة.

قالت ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، “إن التجارب السريرية قد أثبتت أن إضافة Imfinzi للعلاج الكيميائي ساعد 11% من مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة في المراحل المتأخرة على البقاء على قيد الحياة بدون تطور للمرض لمدة 24 شهراً، مقابل 2.9% من الذين تم علاجهم بالعلاج الكيميائي فقط، وهو ما يمثل طفرة هائلة في رحلة مكافحة سرطان الرئة.”

وأوضحت رباب جعفر، أستاذ علاج الأورام بمعهد الأورام القومي “أن نتائج تجربة CASPIAN قد أظهرت أن معدل السلامة لعقار Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي كان متوافق مع معايير الأمان لتلك الأدوية، حيث تم اثبات فاعلية العقار مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيرات إضافية في نسبة الأثار الجانبية للعقار.

كما أظهرت النتائج أن 62.3٪ من المرضى قد عانوا من آثار جانبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة مع Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي، مقابل 62.8٪ مع العلاج الكيميائي فقط، بينما كانت نسبة المرضى الذين توقفوا عن العلاج بعقار Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي 10.2٪ و9.4٪ للعلاج الكيميائي فقط.”

كما أضاف تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني ” أنه قد تم عرض نتائج حديثة لتجربة CASPIAN خلال المؤتمر العلمي الافتراضي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري ASCO لعام 2020 خلال الشهور السابقة ،وحقق عقار Imfinzi مضافا ﺇلي العلاج الكيميائي نجاحاً في الحفاظ على انخفاض مخاطر الوفاة بنسبة 25% مقابل العلاج الكيميائي فقط، حيث أن 22.2% من المرضى الذين تم علاجهم بعقار Imfinzi مع العلاج الكيميائي أظهرت نتائج بقاء على قيد الحياة لمدة 24 شهراً مقابل 14.4% من الذين تم علاجهم بالعلاج الكيميائي فقط.”

و قال حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا بمصر “تعد أسترازينيكا شريكاً رئيسياً لقطاع الصحة في مصر بما تقوم به من مجهودات طبية ووقائية لتحسين مستوى الرعاية الطبية. ولذلك تلتزم الشركة بمساعدة المريض وتوفير العلاج اللازم بما وصلت إليه من أحدث التطورات العلاجية في العالم، بالإضافة إلى خلق حلول مبتكرة للمرضى بشتى الطرق العلاجية، كما نعمل على توفير الحلول والوسائل العلاجية للمريض المصري.

كما أثني الورداني علي مجهودات هيئة الدواء المصرية و وزارة الصحة في الإسراع بمساعدة الشركات من اجل تقديم الأجيال العلاجية الحديثة فور الموافقات العالمية عليها من اجل صحة المريض المصري و توفير جودة حياه افضل له”.

وأضاف رامي إسكندر، رئيس وحدة الأورام لشركة أسترازينيكا بمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا “نعمل في أسترازينيكا من خلال استخدام أحدث منصات البحث والتطوير لتوفير الأدوية الفعالة والعلاجات الآمنة، إلى جانب رؤيتنا في إعادة تعريف علاج مرض السرطان والقضاء عليه كأحد مسببات الوفاة،ومن هذا المنطلق، جاء تطويرنا للعلاج المناعي Imfinzi الذي سبق طرحه في شهر أكتوبر الماضي كجزء من استراتيجيتنا لتقديم أفضل الوسائل العلاجية في مصر ليشمل علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بعد نجاحه في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة”

كما أكد شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي ان “الشركة تسعي دائماً لشراكات مع المؤسسات العلمية و ايضاً المؤسسات الحكومية لنشر الوعي بالكشف المبكر و اتباع أسلوب حياه افضل للوقاية من الامراض المختلفة و بالأخص الأورام.

كما أضاف ان أسترازينيكا تعمل جاهدة لتقديم العلاجات المبتكرة في مجال الأورام، حيث تمتلك مجموعة شاملة من العقاقير الحديثة في المراحل الأخيرة من التجارب لعلاج كافة أنواع السرطانات.

وتستهدف المرحلة الأخيرة من برنامج علم الأورام المناعي مرضى سرطان الرئة الذين لا يعانون من طفرة جينية. ولذلك قامت أسترازينيكا بتطوير عقار Imfinzi ليشمل علاج المرضى في المراحل المتقدمة، وكذلك المرضى في المراحل المبكرة من سرطان الرئة و بالتالي يعطي امل جديد لهؤلاء المرضي.”