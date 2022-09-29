«أسترازينيكا» تطلق حملة «نوّر قلبك» لدعم مرضى القلب في مصر

أطلقت شركة أسترازينيكا المتخصصة في إنتاج وتصنيع العقاقير واللقاحات الطبية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، حملة “نوّر قلبك” للتوعية بأمراض القلب خصوصًا مرض قصور عضلة القلب.

وتهدف الحملة إلى مساعدة ملايين مرضي القلب في مصر بزيادة الوعي عن أسباب المرض وعوامل الخطورة وكيفية التعايش مع هذه الأمراض عن طريق رفع الوعي لممثلي الرعاية الصحية في مصر ودعمهم بجميع المعلومات عن أمراض القلب من التشخيص لأحدث التطورات العلاجية العالمية، إضافة إلي بعض المواد العلمية التي تساعد في المتابعة مع مرضي قصور عضلة القلب.

كما تهدف الحملة إلي رفع الوعي المجتمعي عن طريق إطلاق موقع إلكتروني باللغة العربية والإنجليزية وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعية مدعومة بآراء المتخصصين من الجمعية المصرية لأمراض القلب لملايين المرضي وآلاف الأطباء المعنيين.

قال الدكتور إسلام شوقي عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب إن الجمعية من أعرق الجمعيات العلمية الطبية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وأهم أهدافها المساهمة في تعليم وتدريب أطباء القلب، ونشر برامج التوعية والوقاية من أمراض القلب على مستوى مصر والعالم العربي، مضيفا أن الجمعية المصرية لأمراض القلب تتشرف بالاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقلب.

وقال الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب القصر العيني، إن الغالبية في جميع أنحاء العالم قد سمعوا عن أمراض القلب خصوصا قصور عضلة القلب ولكنهم ليسوا على دراية بعلامات وأعراض المرض وهنا يأتي دور أطباء أمراض القلب ممثلين في الجمعية المصرية للقلب في نشر الوعي عن أمراض القلب بين المرضي والأطباء من خلال كافة البرامج المتنوعة والمستمرة”.

أسترازينيكا: لدينا باع طويل في دعم أمراض القلب والسكري والكلي

وصرح الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا – مصر: “نحن في أسترازينيكا لدينا باع طويل في دعم أمراض القلب والسكري والكلي من الوقاية إلى العلاج من اجل جودة حياه أفضل للمريض المصري، واليوم أطلقنا حملة نوّر قلبك بالشراكة مع الجمعية المصرية لأمراض القلب بهدف مساعدة ملايين مرضي القلب في مصر بزيادة الوعي عن أسباب المرض وعوامل الخطورة وكيفية التعايش مع هذه الأمراض ويأتي إطلاق هذه الحملة تماشياً مع توجه الدولة ووزارة الصحة المصرية واستراتيجية شركة أسترازينيكا والتي ترتكز علي دعم المرضى كأولوية قصوى.