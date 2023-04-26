«أسترازينيكا» تحقق 4 مليارات جنيه مبيعات خلال 2022  

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«أسترازينيكا» للأدوية مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 38%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.



قال الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر إن شركته تهتم بتعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية لتكون عضوًا مؤثرًا وفعالاً في المجتمع.

وأضاف «الوردانى» أن شركته تعتزم الوصول بحجم رأسمالها فى عام 2025 إلى 90 مليون دولار، مقابل 60 مليون حاليا، مشددا على أن استراتيجية أسترازينيكا ترتكز على العمل مع الحكومة لتوفير الأدوية المبتكرة للمرضى بشكل مستمر، والمساهمة فى زيادة الإنتاج المحلى من الأدوية.

وأكد الورداني سعي الشركة للمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، خاصة أن الشركة حريصة على طرح المبادرات وتنظيم الفعاليات المختلفة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وتمتلك شركة أسترازينيكا، البريطانية السويدية متعددة الجنسيات، والتى يقع مقرها الرئيسى فى كامبريدج بإنجلترا، مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية 900 مليون قرص سنويا.



وحول الخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذى لأسترازينيكا أنها تنصب حول دعم النظام البيئى للرعاية الصحية؛ من خلال دعم جهود الحكومة فى تحديث البنية التحتية والتعليم الطبى المستمر لمتخصصى الرعاية الصحية.

واستهدفت الشركة دعم النظام البيئي للرعاية الصحية في مصر، كما تضم خططها المستقبلية والاستثمارية خلال الثلاثة أعوام القادمة زيادة المكون المحلي في كافة منتجاتها بنسبة 50%، فضلاً عن جهود الشركة في وضع استراتيجية لتوطين صناعة بعض المستحضرات الطبية ليتم تصنيعها محلياً بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر.