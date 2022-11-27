«أسترازينيكا» تحقق مبيعات بقيمة 916 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «أسترازينيكا» مبيعات بقيمة 916 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة الإنجليزية إلى 2.9 مليار جنيه، خلال عام 2021، بسوق الدواء في مصر.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة «أسترازينيكا مصر» للصناعات الدوائية، بشأن تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء.

شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية

قال الدكتور باسكال كلود رولاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» على مستوى العالم، بتطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وبدء تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، معربًا عن شعوره بالفخر لما وصل إليه منظومة الرعاية الصحية في مصر، في التحرك نحو العالمية.

وأكد استمرار الشركة في التعاون لتعزيز النهوض بهذه المنظومة، واستدامتها بمعايير عالمية.

أشار الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا مصر»، إلى نجاح الدولة المصرية في تنمية قطاع الرعاية الصحية بصورة فاقت التوقعات على جميع المستويات، بحسب قوله، وهو ما شجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، والعمل بالتوافق مع توجهات الدولة لتنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية والعمل بمفهوم الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، مؤكدا التزام «أسترازينيكا» بدورها الاستراتيجي تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر.

كما وقعت الشركة مع ووزارة الصحة والسكان المصرية اتفاقية في إطار برنامج «التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا»

يُركز برنامج «التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا» على إحداث أثر حقيقي في مكافحة سرطان الرئة والثدي والبروستات من خلال تعزيز جهود الفحص والتشخيص المبكرين وتمكين المرضى.

ويعد هذا التحالف هو الفرع الإقليمي لمبادرة “التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان”، وهو مشروع تقوده أسترازينيكا لتحقيق نقلة نوعية في طرق تشخيص السرطان وعلاجه لتحسين النتائج الصحية للمرضى.

يذكر أن أنَّ الشركة لديها أكثر من 800 موظف فى مصر، ومصنع تم إنشاؤه فى 2006، بطاقة إنتاجية حوالي 900 مليون قرص فى السنة، كما تخطط لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.