«أسترازينيكا» تحقق مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «أسترازينيكا» الإنجليزية بقيمة 2.9 مليار جنيه، خلال عام 2021، بسوق الدواء في مصر.

قال الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا مصر» إن الشركة تنوي زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ تعتبر من الأسواق المهمة للغاية بالنسبة للشركة، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، مشيراً إلى أنها تسعى للمشاركة فى دعم ومساندة القطاع الصحى المصرى.

وأضاف – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أنَّ هذا يظهر فى تواجد «أسترازينيكا» بالسوق المصرية، منذ أكثر من 54 عامًا، إذ تخطى حجم استثمارات الشركة حاجز المليار جنيه، وبلغ رأس مالها الاستثمارى حوالى 60 مليون دولار.

وأشار إلى أنَّ الشركة لديها أكثر من 800 موظف فى مصر، ومصنع تم إنشاؤه فى 2006، بطاقة إنتاجية حوالي 900 مليون قرص فى السنة، لافتًا إلى أنَّ الشركة تخطط لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولفت إلى استمرار مبادرة الشركة «نسمة هوا» لرعاية الأطفال المصابين بالربو في مصر، للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقال إن استمرار الحملة للعام الثاني يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة على مدار العام الماضي، حيث نجحت في هذه الفترة في تقديم حوالي 100 ألف جلسة استنشاق في 90 غرفة استنشاق، ونستهدف توفير حوالي مليون جلسة في 300 غرفة استنشاق خلال هذا العام.

مجلس الوزراء يوافق على منحة «أسترازينيكا» لهيئة الرعاية الصحية

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة أسترازينيكا ، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق مؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المجلس أن ذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.