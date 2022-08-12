«أسترازينيكا» تحتفل باليوم العالمي للشباب لتوفير أسلوب حياة صحي

احتفلت شركة أسترازينيكا مع بلان إنترناشيونال إيجيبت الشريك الاستراتيجي في برنامج “صحة الشباب” باليوم العالمي للشباب وذلك بمواصلة فاعليات البرنامج الذي يستهدف رفع وعي أكثر من 700 ألف من الشباب المصري ، والمدرسين والمثقفين خلال 5 سنوات حول كيفية اتخاذ خيارات أفضل نحو أسلوب حياة أكثر صحة، وذلك بدعم من 5 وزارات مصرية وشركاء متعددين.

المشاركين في احتفالية أسترازينيكا

دور شركة أسترازينيكا كمستثمر مسئول يسهم في تنمية المجتمعات



يأتي برنامج صحة الشباب في إطار دور شركة أسترازينيكا كمستثمر مسئول يسهم بصورة فعالة في تنمية المجتمعات التي يعمل بها، فضلاً عن ايمانها بأهمية التواصل الحواري بين الأجيال والتوعية بضرورة تحسين استخدامات الانترنت الآمن وتفعيل آليات العمل المشترك بين الأجيال المختلفة والحفاظ على بيئتنا لتصبح أكثر صحة.



كما يأتي برنامج صحة الشباب ضمن استراتيجية هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت في دعم وتعزيز مشاركة الشباب والشابات وقيامهم بدور فاعل وايجابي في العمل علي القضايا التي تمس حقوقهم، ومن أهمها التمتع بصحة جيدة وعدم الاصابة بالامراض الغير معدية مثل السكري وأمراض القلب.



وقد نجح برنامج صحة الشباب منذ اطلاقه في العام الماضي وحتى النصف الأول من عام 2022 بفضل جهود هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت في الوصول إلى حوالي 220 ألف من الشباب والمدرسين والمثقفين، وذلك من خلال إطلاق العديد من الأنشطة الميدانية، منها بطولة لكرة القدم، والتي تم من خلالها التأكيد بأهمية الأنشطة البدنية لحياة أكثر صحة. كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة علي المستوي القومي بمشاركة ودعم اللجنة التوجيهية للبرنامج.

«الورداني»: تسريع تقديم الرعاية الصحية المستدامة



قال الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: “إن مشاركة أسترازينيكا في الاحتفال باليوم العالمي للشباب يأتي في إطار التزام الشركة بالعمل بصفة مستمرة للوصول لمستقبل يتمتع فيه جميع الأشخاص على أفضل حلول الرعاية الصحية المستدامة.. إضافة إلى ذلك، لتحقيق الاستدامة وتسريع تقديم الرعاية الصحية المستدامة واستخدام قدراتنا لتعزيز الأنظمة الصحية، وذلك في إطار التزام أسترازينيكا بدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

تقليل الوفيات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير المعدية



وأضاف: إن جهودنا لدعم أنشطة برنامج الصحة الإنسانية تسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لتقليل الوفيات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتعزيز الصحة العقلية والرفاهية. حيث قامت أسترازينيكا خلال النصف الأول من العام الحالي بالمشاركة في العديد من الفعاليات مثل الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار “كوكبنا، صحتنا” حيث قمنا برفع الوعي بأهمية حماية البيئة وتأثيرها على الصحة.



وأكد أن استراتيجية أسترازينيكا تهتم بالعمل على تقديم خيارات صحية أفضل لفرص حياة أكثر إشراقًا انطلاقا من عمل البرنامج على محاربة الأمراض الغير معدية الأكثر شيوعاً (السرطان، السكري 2، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الذهنية والنفسية) من خلال العمل مع الشباب للحد من استيعاب السلوكيات غير الصحية التي تؤدي إلى الأمراض غير المعدية في وقت لاحق من الحياة بالشراكة مع أكثر من 30 منظمة خبيرة.

وقال الدكتور محمد كمال، المدير القطري لبلان انترناشيونال ايجيبت: ” أن اليوم العالمي للشباب هو فرصة للحكومات والهيئات الدولية للفت الانتباه الي قضايا الشباب في جميع أنحاء العالم وخصوصا مصر والاحتفال بجهود الشباب وخاصة الشابات وإسهاماتهم الإيجابية في مجتمعاتهم بشكل عام.



وياتي الاهتمام باليوم العالمي للشباب ضمن عمل هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت الدائم على تمكين الشباب والشابات وإبراز دورهم في المجتمعات حيث نقوم بتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب من الجنسين لأننا نؤمن أن الشباب هم ليسوا فقط حاضر الدولة بل هم أيضا بناة مستقبلها وأن الاستثمار في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم والعمل معهم كشركاء في العملية التنموية هو السبيل الأمثل نحو تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

رؤية مصر 2030



وأكد محمد كمال، أن هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت تؤمن بأن كافة الأطفال والشباب وبخاصة الفتيات و الشابات لهم الحق في التمتع بكامل حقوقهم وأن القيام ببرامج تعمل علي تحقيق هذا الهدف في ظل رؤية مصر 2030، يساعد في بناء جيل واعي و قادر علي احداث تغييرات ايجابية مستدامة في حياتهم و حياة اقرانهم من خلال اكتساب المهارات و المعارف التي تمكنهم من القيام بذلك، و عليه نقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المختلفة في المحافظات الثلاثة عشر العاملين بها حاليا وبالشراكة مع العديد من الكيانات الحكومية وبالتشبيك مع القطاع الخاص والجهات العلمية لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للاطفال وللشباب من الجنسين”.