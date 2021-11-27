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أستاذ مناعة بلندن يحذر من «أوميكرون» : احتمال أن يكون سريع الانتشار وشديد الأعراض

حذر الدكتور محي الدين الشيخ أستاذ المناعة بجامعة ماري كوين بلندن احتمال أن يكون متحور «أوميكرون» سريع الانتشار وشديد الأعراض. جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وأوضح…

المال - خاص 12:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21 12:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

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حذر الدكتور محي الدين الشيخ أستاذ المناعة بجامعة ماري كوين بلندن احتمال أن يكون متحور «أوميكرون» سريع الانتشار وشديد الأعراض.

جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق “سكايب” خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن فيروس كورونا بطبيعته كفيرس في حالة تحور وتطور مستمر حيث أن الأبحاث التي تجرى بهذا الصدد تشير إلى أن التحورات أو التغيرات التي طرأت في الأبحاث السابقة تشمل تسع تغيرات في كل مرة.

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واستدرك قائلا : “لكن مايثير هلع العالم هذه المرة أن التغيرات والتحورات التي طرأت على النسخة الجديدة«أوميكرون»”.

وأضاف أن «أوميكرون» “به 50 تحور مع بعض منها 17 تحور في المنطقة المسؤولة عن الإصابة بالمرض وده محصلش قبل كده وده ممكن يؤدي لسرعة الانشتار وشدة الأعراض والإصابات”.


لكنه عاد وشدد أن لقاحات فايزر وموديرنا يمكن تعديلها سريعا. وحتى الآن تقلل شدة المرض والوفيات و”لسه ماوصلناش لمرحلة التعديل وننتظر لوقت كافي لدراسة تلك المتغيرات”.

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ووجه رسالة للمواطينن قائلاً : “يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بأوميكرون فالإصابات لا تُمنع باللقاحات فقط.. ولكن هناك أسباب متعددة”.

كان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) حذّر من أن خطر انتشار المتحوّر في أوروبا “مرتفع إلى مرتفع جدّاً”.


وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز مساء أمس، إن “المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تم تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جداً.

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يشار إلى أن المتحور الذي وصفه عدد من العلماء بالمقلق، اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، ورجح الخبراء هناك أنه قد يكون أكثر خطورة أو عدوى، على الرغم من أن وزير الصحة عاد اليوم وأعلن أنه لا داعي للهلع، وأن لا إثبات علميا حتى الآن على خطورة السلالة الجديدة.

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بقلم المال - خاص

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