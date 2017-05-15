أستاذ قلب : 20% من مرضى ارتفاع ضغط الدم يتم تشخيصهم خطأ

المرسي عزت وأحمد صبرىكشف الدكتور عمر صلاح عواد، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، أن هناك أكثر من 20% من الذين يتناولون أدوية ضغط الدم، ليس لديهم المرض، وتم تشخيصهم عن طريق الخطأ.وأوضح، فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة اعرف نفسك، للوقاية من ارتف

المرسي عزت وأحمد صبرى

كشف الدكتور عمر صلاح عواد، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، أن هناك أكثر من 20% من الذين يتناولون أدوية ضغط الدم، ليس لديهم المرض، وتم تشخيصهم عن طريق الخطأ.





وأوضح، فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة اعرف نفسك، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، أن هؤلاء الأشخاص قد يتناولون أدوية الضغط ولا يحدث لهم أى أعراض جانبية، بينما يصاب البعض الآخر بأعراض مثل تورُّم بالقدم ومشاكل بالعلاقة الزوجية والذاكرة، وهو ما يؤدى إلى ملاحظة الشخص ويجعل الطبيب يُوقف العلاج للمريض.

وأكد أن مرض ارتفاع ضغط الدم يُعد أحد الأمراض واسعة الانتشار فى مصر وكثير من بلدان العالم، وتحتفل الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم باليوم العالمى فى عدد من المحافظات المصرية من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية وتنظيم الندوات العلمية للأطباء وقياس الضغط بطريقة صحيحة مجانًا للجمهور مع توزيع النشرات والكتيبات التى أصدرتها الجمعية والخاصة بهذا المرض، نظرًا لأهمية وخطورة هذا المرض ومضاعفاته على القلب والكليتين والمخ والشرايين وجهل الكثيرين بطبيعته الصامتة.