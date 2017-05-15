أستاذ قلب: البالغون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

أطلقت الجمعية المصرية لضغط الدم حملة اعرف رقمك للتوعية من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة سانوفى.

قال الدكتور محمد حسن أستاذ القلب بجامعة القاهرة: إن مرض ارتفاع ضغط الدم يتسبب فى وفاة أكثر من 14 مليون شخص سنويا، كما تزيد نسبة الإصابة بالمرض فى فئة البالغين حيث تتراوح بين 30 و70%.

وأوضح فى كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة أن الإصابة بالمرض تؤدى إلى عواقب خطيرة من شأنها أن تؤدى إلى السكتة الدماغية أو الجلطات كما يؤثر على القلب والشرايين والمخ والكليتين.