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أستاذ فيروسات بريطاني ينصح بالحصول على لقاحات كورونا ويتوقع استمرارها مثل الإنفلونزا

وأكد أهمية التوسع في إعطاء لقاحات فيروس كورونا بكل أنواعها خلال الفترة المقبلة للمساهمة والقضاء على فيروس كورونا "كوفيد- 19".
جهاد سالم 7:13 م, الأثنين, 31 مايو 21 7:13 م, الأثنين, 31 مايو 21

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أكد فينسنت إيمري، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأستاذ علم الفيروسات ببريطانيا، أهمية الحصول على لقاحات كورونا بجميع أنواعها. وأشار، خلال مؤتمر صحفي نظمته جامعة هيرتفوردشاير، إلى أنه استنادًا إلى تخصصه في مجال الفيروسات على مدى 18 عامًا، فإن البحث العلمي المتعلقة بتطوير اللقاحات بشكل عام شهد تطورًا كبيرًا.

وشدد على أهمية الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وكذلك جدواها في مكافحة الأوبئة.

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وأكد أهمية التوسع في إعطاء لقاحات فيروس كورونا بكل أنواعها خلال الفترة المقبلة للمساهمة والقضاء على فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

ولفت رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، وأستاذ علم الفيروسات، إلى صعوبة التكهن بموعد انتهاء فيروس كورونا، فضلًا عن أنه من الممكن استمرار فيروس كورونا مثل فيروس الإنفلونزا.

واستكمل أنه رغم انخفاض الأرقام المعلَنة لأعداد المصابين في المملكة المتحدة بريطانيا وعدد من دول أوروبا حاليًّا، ومع ذلك ظهرت سلالة جديدة قادمة من الهند أدت إلى التشديد في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية.

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وقال: نأمل مع زيادة قاعدة المطعمين بلقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية أن تنخفض الأعداد المسجلة والمصابة بفيروس كورونا.

وأكد أهمية إعادة التطعيم مرة أخرى حال انتشاره مرة أخرى وزيادة الأعداد، كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولم يستبعد أستاذ الفيروسات حدوث تحورات جديدة للفيروس.

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بقلم جهاد سالم

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