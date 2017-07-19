أستاذ ذكورة : 70% من مصابي الضعف الجنسي أسبابه جسدية

أحمد صبرىقال طارق أنيس، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل، ووكيل كلية طب قصر العيني للدراسات العليا ورئيس جمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، إن70% من المصابين بالضعف الجنسي يرجع لأسباب جسدية، في حين أن النسبة المتبقية (30%) من الحالات تنتج عن أسباب أخرى مثل الإجهاد والقلق والاكتئاب ووجود مشكلا

أحمد صبرى

قال طارق أنيس، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل، ووكيل كلية طب قصر العيني للدراسات العليا ورئيس جمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، إن70% من المصابين بالضعف الجنسي يرجع لأسباب جسدية، في حين أن النسبة المتبقية (30%) من الحالات تنتج عن أسباب أخرى مثل الإجهاد والقلق والاكتئاب ووجود مشكلات كبيرة في العلاقة، وفي كثير من الحالات يكون الضعف الجنسي ناتجًا عن مجموعة مشتركة من عوامل الإصابة.





وأضاف، في كلمته بمؤتمر شركة باير للأدوية، أنه فى أحيان كثيرة يكون الضعف الجنسي أحد أعراض بعض الأمراض الأخرى، حيث يعاني 64% من المصابين بالضعف الجنسي من أمراض القلب أو السكر أو اختلال نسبة الدهون في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة في منطقة البطن أو مجموعة من هذه الأمراض، لذلك من الضروري تحديد إذا كانت هناك أمراض أخرى قد تؤثر في الصحة العامة للرجل، وليس فقط في أدائه الجنسي، الأمر الذي قد يكون منقذًا لحياة العديد من المرضى.

وأوضح أنه من الممكن أن يؤدي الضعف الجنسي إلى فقدان احترام الذات، وضعف الثقة بالنفس واضطراب العلاقات الشخصية، حيث أبلغ 25% من الرجال المصابين بالضعف الجنسي عن شعورهم بالاكتئاب أو القلق أو كليهما، كما يزيد إدمان المخدرات والتدخين وتناول الكحول وعدم ممارسة التمارين الرياضية من احتمالية الإصابة بالضعف الجنسي بحوالي 22 ضعفًا.