أستاذ ذكورة: المصابون بالضعف الجنسى معرضون لمشاكل نفسية

أحمد صبرىكشف الدكتور مدحت عامر أستاذ أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن نسبة الرجال الذين يعانون من مشاكل ضعف الانتصاب والضعف الجنسى بين المصريين ارتفعت إلى 64% وذلك فى الفئة العمرية بين 35-70 عاما.وحذر عامر خلال مؤتمر صحفي للتوعية بأمراض الذكورة عقدته شركة ايفا فارما من خطورة هذا

أحمد صبرى

كشف الدكتور مدحت عامر أستاذ أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن نسبة الرجال الذين يعانون من مشاكل ضعف الانتصاب والضعف الجنسى بين المصريين ارتفعت إلى 64% وذلك فى الفئة العمرية بين 35-70 عاما.

وحذر عامر خلال مؤتمر صحفي للتوعية بأمراض الذكورة عقدته شركة ايفا فارما من خطورة هذا المرض نظراً لما يصاحب الضعف الجنسى من أمراض مزمنة، خاصة بعد سن الـ40، مؤكدا أن النسب العالمية أظهرت أن 150 مليون رجل يعانون من الضعف الجنسى، منهم 50% تتراوح أعمارهم بين 40 – 70 عاماً، متوقعا أن يرتفع العدد إلى 322‏ مليوناً بحلول عام‏ 2025.

وأضاف: من الممكن أن يؤدي الضعف الجنسي إلى مشاكل نفسية ومضاعفات اخري مثل ضعف الثقة بالنفس واضطراب العلاقات الشخصية والزوجية حيث يعاني أغلب الرجال المصابين به من الاكتئاب أو القلق أو كليهما، بالاضافة الي عدم التمتع بحياة زوجية سعيدة وعدم قدرة الزوجة على الحمل، مما قد يؤدى إلى الانفصال والطلاق.