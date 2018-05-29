أستاذ اقتصاد: فوائد الدين العام فى الموازنة الجديدة.. «رقم مرعب»

سلوى عثمان





قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن الدين العام الداخلى لمصر تزايد بشكل مخيف، وفوائد الدين العام فى موازنة 2018 – 2019 تخطت 540 مليار جنيه وهذا رقم مرعب.





وقالت، خلال الجلسة النقاشية التى نظمها حزب المحافظين لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إن ملف المشروعات المتعثرة التى تندرج تحت الموازنة العامة للدولة يحتاج لمتابعة حقيقية للمشروعات على أرض الواقع.



وأوضحت “حماقى”، أن المشروعات المقامة فى السابق تتم متابعتها ورقيا فقط وليس هناك متابعة فعليه على أرض الواقع، وفى جولات سابقة وجدنا مشروعات غير مقامة ولكنها منفذة على الورق فقط وهذا يرجع إلى غياب دور المتابعة الميدانية وهذا بالطبع إهدار فى الإنفاق.



وأشارت إلى أن ظاهرة التضخم مرتبطة بخلل هيكلى بين الأجور والإنتاجية، وبين الصادرات والواردات، بخلاف أن الموازنة العامة للدولة كارثية، وهذا واضح بين الفارق الواضح بين المصروفات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة.



وتابعت أن الدولة لن تتقدم إلا بسيادة القانون، لأن قوة القانون هى رسالة قوية لتقدم الدولة فى كافة النواحى وضبط معدلات البطالة والتضخم يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادى.

واكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاتفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، أساس لبناء القدرات البشرية، فالدول النامية تنفق أموالًا طائلةً على التعليم ولكن تتابع كيفية الإنفاق الجيد.



وأشارت إلى أن موازنة هذا العام مؤلمة “وجع قلب” للغاية لأن الإيرادات أقل من المصروفات، والحكومة فى مأزق كبير، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وعلينا جميعا ان نشعر بذلك، مستكملة ، ان الحكومة حاليا تأخذ من فارق تحرير السعر وتضعه فى تكافل وكرامة.





وأردفت، أن التخضم الموجود حاليا سيرفع سعر الفائدة وبالتالى ستزداد أسعار السلعن منوهة إلى أن الشعب لديه طموحات ولدينا مشروعات قومية ستنقل مصر والحل فى موازنة البرامج والأداء لأنها الحاجة الوحيدة التى ستقتلع آفة الفساد، كما أن تفعيل الدور الرقابى للنواب أحد عناصر النجاح الذى هو فى حالة خمول تام الآن .





حضر الجلسة النقاشية عدد من اﻻقتصاديين والسياسيين ونواب من البرلمان، وهم يمن الحماقي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، الهامي الميرغني الخبير الإقتصادي، اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، المستشارمحمد عبد المولي نائب أول رئيس حزب المحافظين، الخبير الاقتصادي رشاد عبده، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، شديد ابو هندية نائب برلماني، مصطفي كمال الدين حسين نائب برلماني، شريف عبد الباري نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، هاني الحسيني نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالتجمع، محمد موسي الباحث الاقتصادي، النائبة منال ماهر.





