اقتصاد وأسواق

أستاذ أمراض قلب: تصلب الشرايين فى مصر من 4000 عام

محمود جمال وأحمد صبرىقال الدكتور عادل علام، أستاذ القلب بجامعة الأزهر، إن الأطباء المصريين أجروا دراسة حديثة موسعة، أظهرت أن مرض تصلب الشرايين هو مرض موجود فى مصر منذ 4 آلاف عام، وذلك من خلال تصوير وتشريح مومياوات المصريين القدماء.وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر التحديات المجتمعية والعلاج عن بعد، بحضو
11:55 ص, الأحد, 14 مايو 17 11:55 ص, الأحد, 14 مايو 17

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محمود جمال وأحمد صبرى

قال الدكتور عادل علام، أستاذ القلب بجامعة الأزهر، إن الأطباء المصريين أجروا دراسة حديثة موسعة، أظهرت أن مرض تصلب الشرايين هو مرض موجود فى مصر منذ 4 آلاف عام، وذلك من خلال تصوير وتشريح مومياوات المصريين القدماء.

وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر التحديات المجتمعية والعلاج عن بعد، بحضور وزيري الصحة والاتصالات، أن الدراسة أظهرت أن جميع القدامي سواء فى مصر أو أمريكا أو كوبا، جميعهم مصابون بتصلب الشرايين رغم اختلاف الظروف واختلاف النمط الغذائي.

وأكد أن فريق البحث اكتشف أن السبب الرئيسي للإصابة بمرض تصلب الشرايين، مؤكدا أن زيادة ضغط الدم والسكر والكوريسترول هي العمل الأكبر لتصلب الشرايين بنسبة 50%.

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