أستاذ أمراض قلب: تصلب الشرايين فى مصر من 4000 عام

قال الدكتور عادل علام، أستاذ القلب بجامعة الأزهر، إن الأطباء المصريين أجروا دراسة حديثة موسعة، أظهرت أن مرض تصلب الشرايين هو مرض موجود فى مصر منذ 4 آلاف عام، وذلك من خلال تصوير وتشريح مومياوات المصريين القدماء.

وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر التحديات المجتمعية والعلاج عن بعد، بحضور وزيري الصحة والاتصالات، أن الدراسة أظهرت أن جميع القدامي سواء فى مصر أو أمريكا أو كوبا، جميعهم مصابون بتصلب الشرايين رغم اختلاف الظروف واختلاف النمط الغذائي.

وأكد أن فريق البحث اكتشف أن السبب الرئيسي للإصابة بمرض تصلب الشرايين، مؤكدا أن زيادة ضغط الدم والسكر والكوريسترول هي العمل الأكبر لتصلب الشرايين بنسبة 50%.